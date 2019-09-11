《再戰明天》歐洲央行議息，美國公布通脹率及申領失業金數據

《經濟通通訊社１１日專訊》明日（１２日），歐洲央行議息，美國公布８月通脹率及一周

首次申請失業救濟金人數。



＊歐洲央行議息，料維持利率不變＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚７：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於

０％不變。８：３０ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉在利率決定公布後召開記者會。８：００ｐｍ，

瑞典央行副總裁佛洛登在經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）全球區塊鏈政策論壇上，參加有關數

字貨幣的小組討論。

明日，歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾與歐洲議會主席及主要議員討論英退進

展情況。

明晚１０：００ｐｍ，美國聯儲局監督管理部門副主管Ｔｈｏｍａｓ Ｓｕｌｌｉｖａｎ在

美國參議院金融委員會就保險公司監管問題作證。

１０：５０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞參加歐洲金融監管專業智庫會議的小

組討論會，主題為「歐盟銀行業及相關政策重點計劃」。



＊日本公布８月生產者物價指數＊



明日，南韓股市假期休市。

在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布７月核心機械訂單，月率料由１３﹒９降至下滑

８％；年率料由１２﹒５％跌至負３﹒７％。日本８月生產者物價指數月率料由持平回落至負

０﹒２％；年率跌幅料由０﹒６％擴大至０﹒８％。



＊美國公布８月通脹率，及一周首次申請失業救濟金人數＊



明午４：３０ｐｍ，香港公布第二季工業生產。５：００ｐｍ，歐元區公布７月工業生產

（經季節調整）月率，跌幅料由１﹒６％收窄至０﹒１％；工業生產年率跌幅料由２﹒６％收窄

至１﹒３％。

明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布７月新屋價格月料由下滑０﹒１％改善至持平；年率料維持

下跌０﹒２％。同時，美國公布８月消費者物價指數，月率料由０﹒３％降至０﹒１％；年率料

維持於１﹒８％。美國一周首次申請失業救濟金人數料由２１﹒７萬降至２１﹒５萬；連續申請

失業救濟金人數料由１６６﹒２萬上升至１６７﹒５萬。



＊新地派業績＊



在本港，明日，遠東發展（０００３５）開股東會，新濠國際發展（００２００）開股東特

別大會。

公布業績的公司有：新鴻基地產（０００１６）和蓮和醫療（００９２８）。（ｈｏ）

