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即市新聞

11/09/2019 19:37

【世紀合併】港所：合併無關社會事件，與倫交所如羅密歐與茱麗葉

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）宣布，已向倫敦證券交易所集團的董事
會提議，將港交所及倫交所集團兩間公司合併。
　　港交所行政總裁李小加在電話會議中表示，目前提出合併屬合適時機，相信能夠將本港及倫
敦兩大巿場連結在一起。對於若成功合併後，董事會的架構，他指目前仍未有詳細內容公布，期
待未來與倫交所有更深入的溝通。
　　被問到是否因現時英鎊走弱而提出合併計劃，他指一直非常欣賞對方，相信今次計劃能連結
兩間大公司及兩個大城巿，又指一直對合併感興趣，並非與本港近期的社會事件有關。
　　他指，今次交易並不尋常（ｎｏｔ　ｔｙｐｉｃａｌ），並形容港交所與倫交所的關係像「
羅密歐與茱麗葉」，雖然現時向倫交所「表達愛意」已經有點遲，但並不想繼續遲下去。
　　他又指，今次合併計劃符合港交所提出的三年戰略計劃，香港巿場與倫敦類近，加上鄰近中
國巿場，符合當中的「立足中國、連接全球」。
　　另外，他又提到，自七年前收購倫敦金屬交易所（ＬＭＥ），都沒有中國人加入管理層，指
出港交所是國際企業。
　　主席史美倫指，兩所有部分業務及股東架構重疊，現時未見會造成壟斷相關的阻礙。兩所成
功合併，兩地的監管仍保持不變，倫交所將繼續受英國當地監管部門規管，而港交所則由本港證
監會繼續監管。（ｓｋ）

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