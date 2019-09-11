【世紀合併】港所：合併無關社會事件，與倫交所如羅密歐與茱麗葉

《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）宣布，已向倫敦證券交易所集團的董事

會提議，將港交所及倫交所集團兩間公司合併。

港交所行政總裁李小加在電話會議中表示，目前提出合併屬合適時機，相信能夠將本港及倫

敦兩大巿場連結在一起。對於若成功合併後，董事會的架構，他指目前仍未有詳細內容公布，期

待未來與倫交所有更深入的溝通。

被問到是否因現時英鎊走弱而提出合併計劃，他指一直非常欣賞對方，相信今次計劃能連結

兩間大公司及兩個大城巿，又指一直對合併感興趣，並非與本港近期的社會事件有關。

他指，今次交易並不尋常（ｎｏｔ ｔｙｐｉｃａｌ），並形容港交所與倫交所的關係像「

羅密歐與茱麗葉」，雖然現時向倫交所「表達愛意」已經有點遲，但並不想繼續遲下去。

他又指，今次合併計劃符合港交所提出的三年戰略計劃，香港巿場與倫敦類近，加上鄰近中

國巿場，符合當中的「立足中國、連接全球」。

另外，他又提到，自七年前收購倫敦金屬交易所（ＬＭＥ），都沒有中國人加入管理層，指

出港交所是國際企業。

主席史美倫指，兩所有部分業務及股東架構重疊，現時未見會造成壟斷相關的阻礙。兩所成

功合併，兩地的監管仍保持不變，倫交所將繼續受英國當地監管部門規管，而港交所則由本港證

監會繼續監管。（ｓｋ）

