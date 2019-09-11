【兩所合併】李小加：倫港聯姻使香港在全球金融體系中重新定位

《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加發表網誌表示，港交所

計劃與倫敦證券交易所合併，意義極其深遠，不僅體現港交所２０多年來發展歷史上再一次踏上

國際收購征途的巨大決心，更是香港國際金融中心不斷深化提升連接東西方橋樑作用的標誌性舉

措，同時也可能蘊含著未來國際金融結構大變革的蛛絲馬跡。



＊兩者如能成功合併，市值有望超過７００億美元＊



他表示，兩者如能成功結合，將創造一個全球布局、世界領先、覆蓋亞歐美三大時區、同時

為美元、歐元和人民幣等主要貨幣提供國際化的金融交易服務，合計市值有望超過７００億美元

的交易所集團。兩者合併後會為全球上市公司和投資者提供全資產、全方位、全產品服務。

倫交所是歐洲最大的交易所集團之一，業務與香港交易所高度互補，建議的交易與港交所的

三年戰略規劃非常吻合。如果成功，這將是東西方資本市場第一次真正強強結合的聯姻，它將創

造一個領先的國際交易所集團，屹立於全球資本市場之巔。



＊「倫港世紀聯姻」使香港在全球金融體系中重新定位＊



他指出，這次「倫港世紀聯姻」有助於加深中英經貿金融合作，對於香港而言，將使得香港

在全球金融體系中得以重新定位，香港不再僅僅是外資進出中國市場的門戶，也成為新的國際金

融格局下舉足輕重的國際金融市場平台，也為香港連接中國與世界提供新的動力、新的空間。

對於中國內地而言，本次交易可為股票、債券、指數、其他金融產品等方面的互聯互通提供

新的路徑與通道，為人民幣計價的金融資產融入國際金融市場提供了便捷高效的金融平台，利於

中國對全球金融基礎設施的充分利用。

李小加稱，在國際形勢充滿不確定性的情況下，目前也許不是進行巨額跨境交易的最佳時機

，而擺在面前的現實是時不我待。（ｂｉ）

