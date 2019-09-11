南華早報澄清並無報道特首將回應修訂《逃犯條例》另一訴求

《經濟通通訊社１１日專訊》網上傳言《南華早報》報道，行政長官林鄭月娥將於今天（１

１日）下午４點回應本港反修例示威者的另一項訴求。《南華早報》今午發澄清聲明，否認曾經

刊載過相關報道。

今早一張彭博（Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ）終端機的新聞截圖在市場廣泛流傳，內容是指《南華

早報》報道港府將回應另一項訴求。無獨有偶，警方原訂逢星期一至五下午４時舉行的例行記者

會，今日突然宣布消息。另邊廂，民建聯今日亦登報，要求政府引用《收回土地條例》，收回農

地以興建公營房屋，令相關傳聞持續發酵。（ｙｗ）

