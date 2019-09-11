《小傳日記》土地有著落？磚頭佬落鑊；大象發力攀，魚缸再闖關！

《小傳日記》隔晚（１０日）花旗國道指五連升，加上噚日收市後，神州公布取消合格境外

機構投資者（ＱＦＩＩ）和人仔合格境外機構投資者（ＲＱＦＩＩ）嘅投資額度限制，今朝

（１１日）香江魚缸高開１０６點報２６７９０點，之後升幅略為收窄至得返２１點見

２６７０５點，係全日最低位。喺中午收市之前，本地銀行股同本地磚頭佬突然跑出，撐起孖屐

急飆逾４００點，重上５０天線（約２７０３１點）及２７０００點關口。民建聯建議政府積極

引用《收回土地條例》，收返啲地嚟起公屋，有傳特首林鄭月娥對此態度軟化或會支持；加上，

有傳政府將回應示威者另一訴求，雖然有關傳聞不攻自破，但魚缸午後升幅擴大，最後以接近全

日最高位埋單，報２７１５９點，升４７５點或升近２巴仙，主板成交８９４﹒８０億銀增加近

一成九。

國貨報１０５６５，升１６１點或升近２巴仙。申洲國際（０２３１３）逆市跌逾２巴仙，

報１０８﹒２銀，係最差表現藍戰士。

Ａ場繼續回落，上證指數報３００８，跌１２點或跌近半巴仙，深成指數報９８５３，跌

１１１點或跌逾１巴仙，兩市成交６４２７﹒８１億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）狀態大勇，勁升逾３巴仙，報６０﹒７５銀。ＱＱ（

００７００）亦隨市揚近２巴仙，報３４６銀。生發發（００３８８）升近半巴仙，報２４６銀

，收市後公布要約收購倫敦證券交易所，呢單大ｄｅａｌ中嘅大ｄｅａｌ，由於涉發行大量新股

，真係要計下數消化下先。ＡＩＡ（０１２９９）全日走高近１巴仙，報８０﹒３５銀。神州移

動（００９４１）獲富瑞升「他屐」至９１﹒５５銀，維持買貨評級，踢高近２巴仙，報

６７﹒３銀。



＊拆息連日升小象最標青，生發發出招準備做大ｄｅａｌ＊



今日缸友收到風話，香江特首林鄭月娥就民建聯提出嘅收回農地起公屋建議唔抗拒。事實上

，泛民早喺舊年就向特首提出收回農地，但特首當時就耳邊風，而今日就有傳佢會採納親信嘅建

議，加上早排佢都話１０月施政報告會有「大膽」政策出台，佢係想挽回民望定係解決社會紛爭

？呢單消息一出，今日Ｄ香江磚頭同銀行佬全線炒起，帶動魚缸愈升愈有，「農地王」恆地（０

００１２）勁彈逾４巴仙，報３８﹒８０銀。同樣有唔少農地喺手嘅新地（０００１６）都跳起

超過３巴仙，報１１７﹒８銀。新世界（０００１７）、信置（０００８３）同長實

（０１１１３）都彈起約３巴仙，報１０﹒４６銀、１２﹒０８銀同５７﹒１０銀。

港元拆息連續第三日全線走高，加上獅子銀行再加按揭息，本地錢莊全線踢高，小象

（０００１１）春風滿面，勁升近半成，報１７９銀，仲係最大升幅藍戰士。中銀

（０２３８８）同渣打（０２８８８）同樣跳起約４巴仙，報２８﹒３銀同６６﹒９５銀。東亞

（０００２３）走高近２巴仙，報２０﹒４５銀。



＊央媽撐內銀缸友唔頭痕，外資不設限券商有錢賺＊



繼人行上星期五（６日）宣布降準半個百分點後，為咗提高內銀嘅永續債流動性，將開展

５０億人仔央行票據互換（ＣＢＳ）操作，此舉可以補充內銀嘅資本，即係對佢哋有利，所以今

日全線坐火箭，建行（００９３９）同工行（０１３９８）都同樣彈起近３巴仙，報６﹒２銀同

５﹒３７銀。農行（０１２８８）同中行（０３９８８）就升咗超過２巴仙，報３﹒１６銀同３

﹒１７銀。招行（０３９６８）走高近２巴仙，報３７﹒９５銀。

中央噚日收市後宣布，取消合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）嘅投資額度限制，即係進一步

開放神州金融「孖屐」，預期會有更多資金流入Ａ場，神州券商佬當然最受惠啦。華泰六八八六

（０６８８６）勁彈近４巴仙，報１３﹒１６銀。中信証券（０６０３０）、海通證券

（０６８３７）同國泰君安（０２６１１）跳起近３巴仙，報１６﹒１８銀、８﹒９８銀同１３

蚊。神州銀河（０６８８１）升咗近２巴仙，報４﹒５銀。



＊新唉瘋登場手機股急漲，賭收望回升馬交佬精靈＊



蘋果喺發布會推出三款新「唉瘋」，除咗有三個鏡頭之外，仲有唔同顏色揀，一眾手機設備

股都繼續有得升。蘋果手機供應商之一瑞聲科技（０２０１８）漲近２巴仙，報３９﹒６銀。舜

宇光學（０２３８２）就只係漲近１巴仙，報１１５﹒２銀。通達（００６９８）揚逾半成，報

０﹒６１銀。有傳鴻海創始人郭台銘可能以獨立身份競逐寶島總統，富智康（０２０３８）飆逾

７巴仙，報１﹒０３銀。比亞迪電子（００２８５）升逾１巴仙，報１１﹒４８銀。

花旗發表報告話，雖然馬交９月頭八日嘅博彩收入較上月少，但由於舊年馬交經歷颱風「山

竹」吹襲，當時賭場需要暫停營運３３個鐘，所以維持今個月賭收按年升２巴仙嘅預測。加上臨

近神州十一黃金周，濠賭佬承接上日升勢。金沙（０１９２８）升約半個巴仙，報３８﹒４銀。

銀娛（０００２７）踢高近１巴仙，報５３﹒７銀。美高梅（０２２８２）漲近２巴仙，報

１２﹒８６銀。永利馬交（０１１２８）走高近２巴仙，報１６﹒９６。澳博（００８８０）升

近１巴仙，報７﹒８７銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

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