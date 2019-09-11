本地地產股及中港銀行股急漲，港股收升４７５點報２７１５９

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚（１０日）道指錄得五連升，帶動亞洲區股市上揚，今早

港股高開逾百點後反覆上落，隨後本地銀行股突然急漲，令大市重返二萬七關口。午後，網上引

述《南華早報》港府將於今日下午四點前，回應示威者的另一個訴求，雖然《南華早報》否認有

關傳聞，但港股升勢持續。另外，亦有傳特首林鄭月娥正考慮收回農地建公營房屋方案的建議，

令本地地產股走高，最終恆指以全日近最高位收市，報２７１５９，升４７５點或１﹒７８％，

收復五十天線（約２７０３２點）。主板成交８９４﹒８０億元，按日增近一成九。

國企指數報１０５６５，升１６１點或１﹒５５％。

雖然內地對合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）及和人民幣合格境外機構投資者

（ＲＱＦＩＩ）投資額度限制解除，惟Ａ股沒有太大回響，上證綜指報３００８點，跌１２點或

０﹒４１％；深成指報９８５３點，跌１１１點或跌１﹒１２％。兩市成交合共６４２７﹒８１

億人民幣，按日跌７﹒７％。

重磅股方面，由於內地解除ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ額度限制，增加了國內交易所與港交所（

００３８８）的競爭，港交所亦被高盛維持其「沽出」評級，全日僅升０﹒３３％，報２４６元

。騰訊（００７００）漲１﹒７％，報３４６元。中移動（００９４１）獲富瑞升其目標價，全

日走高１﹒６６％，報６７﹒３元。友邦（０１２９９）升０﹒８２％，報８０﹒３５元。平保

（０２３１８）升１﹒３６％，報９３﹒３元。



＊匯控重上６０關，恆生飆近半成為最佳藍籌＊



本地銀行股獲資金追捧，其中匯控（００００５）重返６０元關口，高見６０﹒７元，全日

收升３﹒１４％，報６０﹒７５元。恆生（０００１１）走高４﹒５６％，報１７９元，為全日

升幅最大藍籌。東亞（０００２３）漲１﹒７４％，報２０﹒４５元。中銀（０２３８８）揚３

﹒６６％，報２８﹒３元。渣打（０２８８８）漲４﹒０４％，報６６﹒９５元。

隨著去年泛民向港府提出收回農地建公屋方案後，民建聯突然轉軚向港府建議收地建公屋，

本地地產股全線上揚，新地（０００１６）旗下樓盤匯璽三期因應市況而調低首張價單定價，惟

股價不跌反升，全日漲３﹒２４％，報１１７﹒８元。恆地（０００１２）升４﹒３％，報

３８﹒８元。新世界（０００１７）揚２﹒７５％，報１０﹒４６元。恆隆地產（００１０１）

走高３﹒３６％，報１８﹒４６元。長實（０１１１３）升２﹒９８％，報５７﹒１元。



＊人行推票據互換操作，建行工行走高近３％＊



人行公布，為提高銀行永續債的流動性，今日將開展５０億元央行票據互換（ＣＢＳ）操作

，內銀全線急升。中行（０３９８８）走高２﹒２６％，報３﹒１７元。工行（０１３９８）及

建行（００９３９）揚近３％，分別報５﹒３７元和６﹒１９元。農行（０１２８８）升

２﹒２７％，報３﹒１６元。中行（０３９８８）漲２﹒２６％，報３﹒１７元。

中央取消ＱＦＩＩ限制，市場憧憬會有更多資金流入Ａ股，海通證券（０６８３７）漲

２﹒７５％，報８﹒９８元。中信証券（０６０３０）升２﹒９３％，報１６﹒１８元。國泰君

安（０２６１１）漲２﹒８５％，報１３元。中金公司（０３９０８）獲大摩列為券商股首選，

首予其評級為「增持」，全日走高３﹒４３％，報１５﹒６８元。華泰證券（０６８８６）揚３

﹒６２％，報１３﹒１６元。



＊花旗料本月賭收升２％，美高梅永利漲２％＊



花旗維持本月賭收預測按年升２％至２２５億澳門元，濠賭股全線向上。美高梅

（０２２８２）走高１﹒９％，報１２﹒８６元。銀娛（０００２７）揚０﹒８５％，報

５３﹒７元。金沙（０１９２８）微升０﹒５２％，報３８﹒４元。澳博（００８８０）升

０﹒９％，報７﹒８７元。永利（０１１２８）漲１﹒９２％，報１６﹒９６元。

醫藥股大致向下，中生製藥（０１１７７）挫１﹒６５％，報１０﹒７６元。石藥

（０１０９３）走低１﹒５５％，報１５﹒２４元。春立醫療（０１８５８）今早盤中高見３９

元，創上市新高，但午後大幅回吐，盤中曾低見３１﹒７元，最於全日瀉７﹒１２％，

報３５﹒２元。不過，國藥控股（０１０９９）微升０﹒３８％，報２６﹒５元。白雲山

（００８７４）擬分拆廣州醫藥在港上市，亦微升０﹒１７％，報２９元。（ｊｔ）

