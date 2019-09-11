《鍾之日記》誤傳利好，魚缸抽升

《鍾之日記》９月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔晚（１０日）美股道指錄得五連升，帶動亞洲區股市上揚，今早香江魚缸高開逾百點後反

覆上落。隨後接近午收前，本地銀行股突然急漲，令大市重返二萬七關口。

市場醞釀不尋常氣氛，原因是彭博（Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ）終端機彈出一則新聞，內容是指

《南華早報》報道港府將回應香港示威者的另一項訴求，而無獨有偶，警方沒原因下取消下午４

時舉行的例行記者會，好友趁機發難，一度推動港股升４７８點報２７１５９。盡管《南華早報

》及後否認有關傳聞，但輕舟已過萬重山，港股保持升勢，最終恆指收報２７１５９，升

４７５點或１﹒７８％，收復五十天線（約２７０３２元），為８月１日以來新高。全日主板成

交８９４﹒８０億元。

另一則重大風聲，則是來自本港最大政黨民建聯，其於報章頭版刊登廣告，建議政府動用《

收回土地條例》收地興建公屋，縮短輪候時間至３年，政府亦發功，放風稱林鄭月娥正考慮有關

建議。政府與建制派在支持度極低的情況下，為挽救岌岌可危的區議會選情，決定向土地問題開

刀，但是政客在選前作出的承諾往往並不靠譜，尤其是建制陣營和一眾地產商之間關係千絲萬縷

，外界還須觀望發展。

無論如何，地產股憧憬收地大升，持有大量新界農地的恆基地產（０００１２）全日漲

４﹒３％，新地（０００１６）升３﹒２％，長實集團（０１１１３）升３％，新世界發展

（０００１７）升２﹒８％。



＊放寬外資沒提振，Ａ場仍然升不起＊



國家外匯局全面取消合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）和人民幣合格境外機構投資者（ＲＱ

ＦＩＩ）投資額度限制，進一步提升中國金融市場開放程度，Ａ股國際化與機構化進一步提速。

不過，相對原有３０００億美元的ＱＦＩＩ額度，目前使用率僅約３７％，而同期ＲＱＦＩＩ投

資總額度為１９９００億元人民幣，目前使用率也不足３５％，有分析指取消額度限制對Ａ股重

大是利好，但更是內地亟需資本流入以對沖外流的明確信號。

滬深兩市早盤高後走勢反覆，滬綜指半日無升跌，午後在白酒板塊領跌下明確轉跌，一度低

見３００４﹒２２點，全日收報３００８﹒８１點，跌０﹒４１％，連續兩日下跌；深成指更挫

１﹒１２％。兩市全日成交額６４２９億元人民幣，按日減少７﹒７％。



＊ＱＦＩＩ取消限制，券商股抬頭港交所尾市倒升＊



ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ投資額度限制取消，市場普遍認為，這一政策掃除了此前外資存在的

額度和准入方面的一些障礙，將吸引更多外資流入中國。

瑞銀中國證券業務主管房東明指，相比其他投資渠道，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ機制具有獨到

優勢，有助於將中長期資金更為直接地引入在岸市場，有助於金融市場的健康穩定；其次，由於

該機制下的交易通過內地機構完成，吸引更多的資金通過該渠道進行投資，將促進境內市場與國

際接軌，帶動中國金融機構的國際競爭力。

根據過往幾次ＱＦＩＩ投資額度擴大後的市場表現來看，中資券商股都會走強，而今次亦不

例外，光大證券（０６１７８）漲４﹒３％，華泰證券（０６８８６）漲３﹒６％，中信証券（

０６０３０）及國泰君安（０２６１１）雙雙升２﹒９％，海通證券（０６８３７）亦揚

２﹒８％。

不過，市場憂慮新政會打擊滬深港股通作為外資北上買賣Ａ股主要渠道的地位。但有分析則

大派定心丸。據外匯局的統計顯示，截至今年８月底，２９２間ＱＦＩＩ機構累計批准限額不足

１１１４億美元，相對３０００億美元現有限額，使用率僅約３７％。目前外資在股債市場的佔

比都很有限，放開額度也不會導致資金短時間大規模湧入，對股票市場而言，放開額度更多的是

信號意義。另一方面，外管局對合資格的境外機構投資者資格仍有要求，原則仍以吸引大型公募

基金及退休金為主的長線投資者為主，相信對沖基金、私募基金等機構及專業投資者仍需使用滬

深港股通投資Ａ股。

港交所（００３８８）甫開市曾挫逾２﹒４％，惟港股在午後大幅反彈，港交所亦在尾段倒

升，收市微升０﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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