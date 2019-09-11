《經濟通通訊社１１日專訊》內地年初爆發非洲豬瘟疫情，導致生豬肉供應緊張，價格暴漲
。恆大研究院分析師任澤平認為，當前豬肉缺口高達１０００萬噸，１－７月豬肉進口累計僅１
００萬噸，且豬肉進口僅佔中國豬肉消費量的３％，難以彌補缺口。盡管當前各部門多措並舉保
證生豬供應，但政策執行落地、豬場建設、生豬生長均需要時間。年內豬肉價格仍將上升，帶動
ＣＰＩ年底可能突破３％。預計豬肉供給將在２０２０年下半年迎來拐點，價格將回落。
（ｃａ）
11/09/2019 10:39
【豬價飛天】分析：豬肉供給料明年下半年迎拐點，價格回落
《經濟通通訊社１１日專訊》內地年初爆發非洲豬瘟疫情，導致生豬肉供應緊張，價格暴漲
。恆大研究院分析師任澤平認為，當前豬肉缺口高達１０００萬噸，１－７月豬肉進口累計僅１
００萬噸，且豬肉進口僅佔中國豬肉消費量的３％，難以彌補缺口。盡管當前各部門多措並舉保
證生豬供應，但政策執行落地、豬場建設、生豬生長均需要時間。年內豬肉價格仍將上升，帶動
ＣＰＩ年底可能突破３％。預計豬肉供給將在２０２０年下半年迎來拐點，價格將回落。
（ｃａ）
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