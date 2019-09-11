《經濟通通訊社１１日專訊》國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆在香港參加第四屆
「一帶一路高峰論壇」時表示，２０１８年中國內地實際使用外資當中７１﹒１％來自香港，對
外投資中５９﹒６％進入香港，香港的投資平台作用十分顯著。
寧吉喆表示，抓住共建「一帶一路」這個新的機遇，有利於更好發揮香港投資貿易平台的作
用。外國企業可以借港登陸，中國內地企業可以借港借船出海，潛力很大，前景光明。參與「一
帶一路」建設既是香港所長，也是國家所需。（ｃａ）
11/09/2019 14:14
【修例風暴】發改委：香港投資平台作用顯著，６成對外投資經香港
《經濟通通訊社１１日專訊》國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆在香港參加第四屆
「一帶一路高峰論壇」時表示，２０１８年中國內地實際使用外資當中７１﹒１％來自香港，對
外投資中５９﹒６％進入香港，香港的投資平台作用十分顯著。
寧吉喆表示，抓住共建「一帶一路」這個新的機遇，有利於更好發揮香港投資貿易平台的作
用。外國企業可以借港登陸，中國內地企業可以借港借船出海，潛力很大，前景光明。參與「一
帶一路」建設既是香港所長，也是國家所需。（ｃａ）
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