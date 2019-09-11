【華為動向】華為５Ｇ應用立場白皮書：呼籲制定全球統一標準

《經濟通通訊社１１日專訊》華為１０日在布達佩斯舉行的國際電信聯盟２０１９年世界電

信展上發布《５Ｇ應用立場白皮書》，展望了５Ｇ在多個領域的應用場景，並呼籲全球行業組織

和監管機構積極推進標準協同、頻譜到位，為５Ｇ商用部署和應用提供良好的資源保障與商業環

境。

白皮書呼籲制定全球統一標準，認為全球統一標準將驅動５Ｇ高效、快速商用。白皮書認為

，未來５Ｇ將打開數萬億的市場空間與投資機會。到２０３５年，５Ｇ將在全球創造約１２萬億

美元的經濟產出，其中８０％的電信收入將與５Ｇ相關。（ｃａ）

