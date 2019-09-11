【取消額度】分析：取消境外投資者額度限制，利率債料是最大贏家

《經濟通通訊社１１日專訊》外匯局昨日（１０日）宣布全面取消ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ（

境外投資者）投資額度限制，進一步提升中國金融市場開放程度，境外投資者參與境內金融市場

的便利性再大幅提升。分析人士指出，投資主體多元化有利於推動國內資本市場建設，提高資本

市場效率，更好地發揮資本市場服務實體經濟的作用。

此外，目前外資在股債市場的佔比都很有限，放開額度也不會導致資金短時間大規模湧入，

對股票市場而言，放開額度更多的是信號意義，而人民幣債券收益率相對較高，利率債將是最大

贏家，另外持續開放也意味著匯率和金融市場將面臨更多考驗。

招商銀行研究院資本市場研究所所長劉東亮稱，整體而言，外資對中國債券市場的興趣可能

更大。根據中債登和上清所數據，盡管８月人民幣大跌近４％，但當月境外機構仍增持人民幣債

券合計１１９億元，８月末持有人民幣債券規模升至２０２８２億元，繼續創出新高。另據中國

外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）最新數據顯示，８月境外投資者在銀行間債市交易量環比增

４３％。



＊Ａ股國際化與機構化進一步提速＊



瑞銀中國證券業務主管房東明表示，這是眾多外資機構翹首以盼的政策，掃除了此前存在的

額度和准入方面的一些障礙，並將大大提升外資對中國市場的參與度，可以說是中國股市對外開

放的又一里程碑。結合國際三大指數持續納入Ａ股，中國Ａ股國際化與機構化的進程將進一步提

速。

相比其他投資渠道，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ機制具有獨到優勢，有助於將中長期資金更為直

接地引入在岸市場，有助於金融市場的健康穩定；其次，由於該機制下的交易通過內地機構完成

，吸引更多的資金通過該渠道進行投資，將促進境內市場與國際接軌，帶動中國金融機構的國際

競爭力。

民生銀行首席研究員溫彬指出，境外投資者會增加中國股票和債券的配置規模，促進國內資

本市場發展；另一方面投資主體多元化也有利於推動國內資本市場建設，提高資本市場效率，更

好地發揮資本市場服務實體經濟的作用。（ｗｌ）

