《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，今日進行的３００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％，連續第四天開展逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。
另外，人行為提高銀行永續債的流動性，支持銀行發行永續債補充資本，今日開展５０億元
央行票據互換（ＣＢＳ）操作，期限三個月（９１天），面向公開市場業務一級交易商進行固定
費率數量招標，費率持平於０﹒１％。（ａｃ）
11/09/2019 09:57
【人行放水】人行３００億逆回購利率持平，淨投放３００億
《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，今日進行的３００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％，連續第四天開展逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。
另外，人行為提高銀行永續債的流動性，支持銀行發行永續債補充資本，今日開展５０億元
央行票據互換（ＣＢＳ）操作，期限三個月（９１天），面向公開市場業務一級交易商進行固定
費率數量招標，費率持平於０﹒１％。（ａｃ）
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