【人行放水】人行３００億逆回購利率持平，淨投放３００億

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，今日進行的３００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％，連續第四天開展逆回購。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。

另外，人行為提高銀行永續債的流動性，支持銀行發行永續債補充資本，今日開展５０億元

央行票據互換（ＣＢＳ）操作，期限三個月（９１天），面向公開市場業務一級交易商進行固定

費率數量招標，費率持平於０﹒１％。（ａｃ）

