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11/09/2019 08:43

【貿易開戰】劉鶴會見花旗ＣＥＯ高沛德，冀美工商界發揮積極作用

　　《經濟通通訊社１１日專訊》新華社報道，中國國務院副總理劉鶴會見美國花旗集團首席執
行官高沛德。劉鶴說，中方堅決反對貿易戰，認為是不符合中美兩國及整個世界的利益。他又說
中美兩國經濟高度互補、聯繫緊密，希望美國工商界在發展穩定、合作的雙邊經貿關係中，發揮
積極作用。
　　高沛德說，花旗集團一貫支持經濟全球化和自由貿易，高度重視中國市場，希望美中經貿磋
商取得積極進展，盡快達成共識。（ｅｙ）

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