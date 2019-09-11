【修例風暴】美國或暫停向港售執法設備，華春瑩反問留自己用嗎？

《經濟通通訊社１１日專訊》報道指美國國會周二提出議案，禁止美國企業向香港警方出口

裝備。對此，中國外交部發言人華春瑩表示，不知道美方的議員是不是想將防暴器材都留在美國

國內自己用。關於近期在香港發生的事情，是非、區直、黑白都是清清楚楚的。

華春瑩又反問，當極端暴力分子殘忍地襲擊和傷害香港警察，癱瘓機場、地鐵等公共交通設

施時，美國所崇尚的法制何在；當上千名香港警務人員及其家屬的個人信息被非法地暴露，受到

瘋狂的網絡霸淩和恐嚇的時候，所標榜的人權何在；當持不同意見的人被蒙面的黑衣人追逐、毆

打、圍攻，受到人身限制和傷害的時候，美國所宣揚的自由何在。



＊外交部：奉勸美方有些人不要再裝睡、不要再犯渾＊



華春瑩指責美方的個別議員將暴力違法犯罪美化為爭取人權自由，一方面把香港警察的忍辱

負重、克制執法，污蔑為過度使用暴力，這是對自由、民主、人權的最大褻瀆，是對香港止暴制

亂、恢復秩序這一主流民意的公然蔑視，暴露出了他們的極端虛偽和赤裸裸的雙重標準。美國的

政府、美國的警察是如何對待示威者的，很多人對２０１１年佔領華爾街運動和２０１５年馬裏

蘭州巴爾的摩騷亂，以及最近波特蘭市示威的畫面恐怕還都記憶猶新。今後如果現在在香港發生

的畫面在美國上演的話，她反問美方的這些議員是否還會如此「仁善」。

華春瑩指出，正是美方一些政客的縱容和支持，反中亂港分子才會如此肆無忌憚，有恃無恐

。她又再次援引了毛澤東主席１９６３年所作的《滿江紅》的幾句詞，「螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉

撼樹談何易」。再次強調香港事務是中國的內政，不容任何外國政府、任何外國組織和任何外國

個人幹預，任何企圖在涉港問題上玩火的人，最終會引火燒身，玩火自焚，自食苦果。我們奉勸

美方的有些人，不要再裝睡，也不要再犯渾，立即停止縱容暴力違法犯罪行為，立即停止干預香

港事務。（ｃａ）

