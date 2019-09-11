【豬價飛天】農業農村部：制定凍豬肉投放計劃保障重要節日供應

《經濟通通訊社１１日專訊》國務院新聞辦公室於１１日下午舉行新聞發佈會，近期，豬肉

價格上漲問題備受關注，大家擔心個別商戶囤積、串通漲價，國家市場監管總局價監競爭局副局

長陳志江今天在出席發布會時回應稱，並沒有發現此類情況。

對於生豬保供穩價的政策措施，國家發展改革委價格司負責人彭紹宗介紹，目前已經牽頭制

定出台了一些綜合性的方案和措施：大力支持生豬養殖能力建設、著力增強儲備調控能力、切實

做好睏難群眾基本生活保障。中央和地方層面凍豬肉收儲量已經達到了一定規模。近期我們還牽

頭制定重要時間節點的凍豬肉投放計劃，在即將到來的中秋、國慶和明年的元旦、春節等重要節

假日，能夠為豬肉市場供應提供有力保障。



＊市場監管總局：繼續加大生豬及豬肉市場價格監管＊



市場監管總局價監競爭局負責人陳志江，將從三個方面採取措施，繼續加大生豬及豬肉市場

價格監管，始終保持執法高壓態勢。第一，要求各地市場監管部門及時組織對生產、流通等各個

環節的市場價格檢查。第二，密切關注生豬及豬肉價格投訴舉報情況及相關價格輿情。第三，繼

續加大對有關價格法律法規和相關政策的宣傳力度，對大型生豬及豬肉生產流通企業開展提醒告

誡，敦促有關市場主體嚴格依法經營、加強價格自律。（ｃａ）

