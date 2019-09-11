【聚焦數據】８月新增人民幣貸款１﹒２１萬億元，略多過預期

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，８月，人民幣貸款增加１﹒２１萬億元（人民

幣．下同），略多過市場預期的增１﹒２萬億元，同比少增６６５億元。８月末，本外幣貸款餘

額１５３﹒９４萬億元，同比增長１１﹒９％。月末人民幣貸款餘額１４８﹒２３萬億元，同比

增長１２﹒４％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒２個和０﹒８個百分點。

分部門看，住戶部門貸款增加６５３８億元，其中，短期貸款增加１９９８億元，中長期貸

款增加４５４０億元；非金融企業及機關團體貸款增加６５１３億元，其中，短期貸款減少

３５５億元，中長期貸款增加４２８５億元，票據融資增加２４２６億元；非銀行業金融機構貸

款減少９４５億元。



＊８月人民幣存款增加１﹒８萬億＊



存款方面，７月末，本外幣存款餘額１９５﹒２萬億元，同比增長８﹒２％。月末人民幣存

款餘額１９０﹒０１萬億元，同比增長８﹒４％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒３個和０

﹒１個百分點。８月份人民幣存款增加１﹒８萬億元，同比多增７１４７億元。其中，住戶存款

增加２７１４億元，非金融企業存款增加５７９２億元，財政性存款增加９５億元，非銀行業金

融機構存款增加７２９８億元。（ｃａ）

