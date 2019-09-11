《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，８月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額１９３﹒５５
萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒２％，增速比上月末高０﹒１個百分點，與上年同期持
平，略高於市場預期的增８﹒１％。
當月狹義貨幣（Ｍ１）餘額５５﹒６８萬億元，同比增長３﹒４％，增速比上月末高０﹒３
個百分點，比上年同期低０﹒５個百分點。
流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒３２萬億元，同比增長４﹒８％。當月淨投放現金４６３億元
。（ｗｌ）
11/09/2019 17:10
【聚焦數據】人行：８月Ｍ２貨幣供應同比增８﹒２％，略高預期
《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，８月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額１９３﹒５５
萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒２％，增速比上月末高０﹒１個百分點，與上年同期持
平，略高於市場預期的增８﹒１％。
當月狹義貨幣（Ｍ１）餘額５５﹒６８萬億元，同比增長３﹒４％，增速比上月末高０﹒３
個百分點，比上年同期低０﹒５個百分點。
流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒３２萬億元，同比增長４﹒８％。當月淨投放現金４６３億元
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