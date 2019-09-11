【聚焦數據】人行：８月末社會融資規模存量按年增１０﹒７％

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，初步統計，８月末社會融資規模存量為
２１６﹒０１萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒７％。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１４６﹒８２萬億元，同比增長１２﹒６％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒２３萬億元，同比下降１０﹒３％；委托貸款餘
額為１１﹒７４萬億元，同比下降９﹒５％；信托貸款餘額為７﹒７５萬億元，同比下降
４﹒３％；未貼現的銀行承兌匯票餘額３﹒３３萬億元，同比下降１２﹒８％；企業債券餘額為
２１﹒６５萬億元，同比增長１１﹒３％；地方政府專項債券餘額為９﹒２１萬億元，同比增長
４３﹒１％；非金融企業境內股票餘額為７﹒２１萬億元，同比增長４﹒１％。
從結構看，８月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６８％，同
比高１﹒２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比１％，同比低０﹒３個百
分點；委托貸款餘額佔比５﹒４％，同比低１﹒２個百分點；信托貸款餘額佔比３﹒６％，同比
低０﹒６個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒５％，同比低０﹒５個百分點；企業債
券餘額佔比１０％，與上年同期持平；地方政府專項債券餘額佔比４﹒３％，同比高１個百分點
；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒３個百分點。（ｗｌ）