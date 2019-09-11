【ＦＯＣＵＳ】ＱＦＩＩ額度撤限，或顯北京亟需資本流入

【ＦＯＣＵＳ】國家外匯局周二（１０日）傍晚宣布，全面取消境外機構投資者（ＱＦＩＩ

及ＲＱＦＩＩ）額度限制，內地金融市場擴大開放再添一綠燈。

不過，若回想外匯局早在６月「首季經常帳順差」及「６月淨售匯」兩項數據揭盅時，即已

吹風「研究適度放寬甚至取消ＱＦＩＩ額度管理」；加上現時已使用額度尚未及原本上限的四成

，今次取消額度限制，與其看成現階段Ａ股重大利好，不如說更像北京亟需資本流入以對沖外流

的明確信號。



＊經常帳臨逆差風險，人幣貶壓未消＊



內地２００２年、２０１１年分別推出ＱＦＩＩ（合格境外機構投資者）、ＲＱＦＩＩ（人

民幣合格境外機構投資者）制度，截至８月，兩項機制的總額度使用率僅分別為３７％、３５％

；換言之，ＱＦＩＩ額度取消前的３０００億美元上限，其中有逾１８８７億美元額度仍屬「養

在深閨」。

既然如此，今次全面取消額度限制，謹慎來看，或與經常帳順差大幅收窄、財赤擴大、人民

幣貶值等多重壓力下，內地亟需更多資本流入以對沖資本外流有關。

早在今年初時，包括大摩等多間機構就警告，須小心內地經常帳今年出現２５年來首次「見

紅（逆差）」。而外匯局８月就指，預計全年經常帳有可能延續小幅順差格局，似暗示未排除全

年逆差的可能。

數據就顯示，內地首季、上半年經常帳順差僅分別相當於同期ＧＤＰ的１﹒５％、１﹒６％

，與１０年前佔比高達近１０％相比，可謂世易時移，中國或難再如從前「走出去」全球豪買豪

投，而需轉為向外融資以應付本土投資及債務。



＊中長期利跨境投資便利度和靈活性＊



若再加上內地６月淨售匯錄１９３億美元的近兩年新高，外匯局當月吹風「研究適度放寬甚

至取消ＱＦＩＩ額度管理」，顯示最終拍板取消額度只是時間問題。

不過，積極地看，在ＭＳＣＩ、富時羅素、標普道瓊斯、彭博巴克萊、摩通等全球主要指數

編制機構，持續納入及增加中國股債於國際指數權重的背景下，ＱＦＩＩ及ＲＱＦＩＩ雙雙取消

額度上限，中長期有助提高跨境投資的便利度和靈活性，掃除外資准入的障礙。

從Ａ股上市公司公布的半年報看，二季度獲包括ＱＦＩＩ、滬深港通等外資增持比例逾３％

的個股，依次為中順潔柔（深：００２５１１）、光環新網（深：３００３８３）、深南電路

（深：００２９１６）、青島啤酒（滬：６００６００）、鵬鼎控股（深：００２９３８）、華

宇軟件（深：３００２７１）等消費、ＩＴ類行業。

暫時拋開Ａ股未來盈利水平、境內外債券利差、人幣匯率強弱等因素不論，若想把握北京這

波加快推進資本市場高水平對外開放動作的紅利，外資的選股路數或值參考。

