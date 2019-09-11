《投資智慧－鄧聲興》瑞聲業務弱勢未改，舜宇回復上升動力

《投資智慧》蘋果公司公布三款全新ｉＰｈｏｎｅ，刺激手機設備股造好。不過，「手機孖

寶」瑞聲科技（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）的表現個別發展。由於產品訂單減少及

研發費率增加，瑞聲中期收入及凈利潤分別減少１０％及５７％，上半年毛利率較去年同期下跌

９﹒２個百分點至２７﹒５％。由於行業競爭激烈，小型生產商搶佔觸控馬達及揚聲器的訂單，

另外，集團新產品步進馬達攝像頭推出僅一年增速就開始下滑，亦拖累整體毛利率倒退。瑞聲中

期光學業務收入同比增長７３％至４﹒１７億元，相信是集團在安卓市場份額的提升，加上下半

年是蘋果產品傳統銷售旺季，相關業務料繼續向好。不過，蘋果是瑞聲最主要客戶，故受

ｉＰｈｏｎｅ銷情的影響。蘋果新機發售的Ａ１３還是４Ｇ晶片，產品毛利受限。加上大客戶聲

學業務持續承壓，短期對盈利及股價難有明顯推動。該股後市要視乎集團研發能力，以及能否推

出具競爭力的產品，擺脫現時劣勢。



＊舜宇８月手機鏡頭出貨量升４６﹒５％＊



對比之下，舜宇光學科技客源及收入來源較多元化，集團研發能力增強，產品技術含量進一

步提高，爭取更多市佔率。主要客戶華為對產品規格提升下，有助改善手機攝像模組（ＣＣＭ）

業務的毛利率。華為發布５Ｇ晶片有助刺激ｍａｔｅ３０銷情，舜宇光學有望直接受惠。舜宇中

期表現符預期，純利約１４﹒３億元人民幣，升約２０﹒４％。期內，收入約１５５億人幣，增

加約３０％。出貨量亦理想，８月手機鏡頭及車載鏡頭出貨量分別同比上升４６﹒５％及

３１﹒５％。整體業務回復上升動力。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

