《一語中的》本周一（９日）起港股市整體方向未明，每天波幅最多兩三百點，指數主要在
２６７００點附近上落。但是內地Ａ股受政策紅利影響大，資金持續北上，使得Ａ股表現明顯強
於港股。
尤其是昨日（１０日）外匯局宣布取消合格境外投資者投資額度限制，ＲＱＦＩＩ試點國家
和地區限制也一並取消，Ａ股國際化與機構化的進程將進一步提速，對內地股市構成長期利好，
相信香港若恢復社會平靜，在內地政策紅利與Ａ股的帶動下，短期調整之後預計仍將向上。
《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
11/09/2019 18:17
《一語中的－胡明月》國慶紅包行情
《一語中的》本周一（９日）起港股市整體方向未明，每天波幅最多兩三百點，指數主要在
２６７００點附近上落。但是內地Ａ股受政策紅利影響大，資金持續北上，使得Ａ股表現明顯強
於港股。
尤其是昨日（１０日）外匯局宣布取消合格境外投資者投資額度限制，ＲＱＦＩＩ試點國家
和地區限制也一並取消，Ａ股國際化與機構化的進程將進一步提速，對內地股市構成長期利好，
相信香港若恢復社會平靜，在內地政策紅利與Ａ股的帶動下，短期調整之後預計仍將向上。
《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
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