《樓市亮話－湯文亮》減租破壞了樓市的基本結構

《樓市亮話》零售業協會登報要求業主減租一半，為期６個月，但６個月之後是否一定會交

回原有租金，協會又沒有明言，我估計６個月之後香港經濟環境比現在還要嚴峻，交回原有租金

基本上不可能，不再要求減租已經偷笑。而另一個協會就要求中環甲級寫字樓減租２４％，他們

的理由當然是很充分，大家亦都明白香港近日受到中美貿易戰以及逃犯修例影響，經濟急速下跌

，租客生意大幅減少，要求減租亦是無可厚非的事，但是他們不知道，如果業主減租會對樓市有

結構性影響。減租的事，不是不可為之，而是不能為之。



在經濟急速下滑，業主首先要考慮的並不是租金多與少，而是樓價會不會急速下跌。在

２００８年，在測量師突然將物業估價大幅調低，不少物業投資者被銀行追收差額，而事實上當

時樓價並沒有下跌，甚至租金亦保持平穩，只不過測量師認為環球金融海嘯一定會令樓價下跌，

比較急進的測量師認為樓價會下跌一半，在銀行追收差額之下，不少投資者要將自己的優質物業

出售才能渡過困境，點解要賣優質物業？因為不是優質的根本賣不出去。



如果有業主現在減租，除非他們的物業欠債很少，否則就自投羅網。在半年後，如果租客不

能交回原有租金，或者他們認為生意是很難做而結業，欠債太多的話，銀行有權認為租金收入不

能支持樓宇供款而向業主追收差額，即使租客退回物業，銀行亦會以減租後租金來計算，如果業

主沒有能力還款，唯有低價出售一些物業，供應多了，樓價自然會下跌。在經濟不穩定情況下，

銀行向客戶追差額是不會手軟，香港樓市受到結構性破壞，樓價急速下跌，全港業主都是輸家。

業主唔減租，就算租客退租，銀行亦會以現在的租金收入計算，不會立刻追收差額，樓市跌勢比

較緩慢，業主便會有喘息機會。本來，減租是業主與租客之間的事，現在變成協會一紙公文，業

主就要減租，其實，那些協會不知道，減租破壞了樓市的基本結構，要重建就很困難。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

