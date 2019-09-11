《陶冬天下－陶冬》現代貨幣理論和財政擴張

《陶冬天下》一隻落水狗突然變成偉岸的狗。



現代貨幣理論出世迄今三十餘年，一直不被主流經濟學所接受，但是最近卻重新在學界和媒

體冒起，觸發美國經濟學界的爭論，其餘波向世界各地蔓延。



現代貨幣理論的核心理念是：貨幣與財政本是一枚硬幣的兩面，只要通貨膨脹不是問題，根

本無需擔心政府財政赤字，央行可以通過貨幣發行來解決財政收支不平衡，主權國家的本幣債務

不會違約。政府可以無限制負債，財政赤字可以貨幣化。



這個理論有三個核心思維。１）現代貨幣體系是政府信用的貨幣表述。換言之，貨幣與財政

本來就不應該分家。２）主權貨幣沒有名義約束，只有通貨膨脹約束。換言之，只要通貨膨脹不

出現，政府願意印多少鈔票都可以。３）財政政策可以更精準地實現刺激就業和穩定通脹的目標

。換言之，央行的功能可以用財政措施來完成。這是一個「天上掉餡餅」的理論，違背常識。



但是全球性的ＱＥ政策，突破了央行信貸擴張的道德底線。儘管濫印鈔票，ＣＰＩ通貨膨脹

卻幾乎沒有出現，這為現代貨幣理論走向實操打開了大門。貨幣政策幾近彈盡糧絕，現實困境呼

喚財政政策，於是一個似是而非的理論堂而皇之地登上學術討論的殿堂，進入政策決策者的眼簾

。



金融危機中，財政救市的花費由央行印鈔票來報銷，這件事已經發生，不過可以用非常時期

的非常舉措來掩飾。在完全沒有危機徵兆的情況下，政府赤字通過貨幣政策來攤銷，的確還令人

感到難以接受。



但是全球經濟放緩之下，新一輪刺激政策已經箭在弦上，終於到了現代貨幣理論披掛上台的

時候了。歐洲央行的政策工具箱幾乎空空如也，但是經濟卻面臨衰退的風險，政府和央行官員在

大聲疾呼放鬆財政條例，允許各國政府加大公共開支。美國經濟遭遇增長放緩，承受競選壓力的

特朗普政府正在準備新一輪減稅措施，財政赤字已經接近上限的白宮不斷向鮑威爾施壓，要求減

息並為經濟刺激背書。至於日本就不提也罷，安倍經濟學本身就是現代貨幣理論的第一個實驗平

台。



飲鴆也能止一時之渴。現代貨幣理論的確可以在刺激措施接近彈盡糧絕的時候，為政府提供

新的彈藥，有利於幫助穩定短期經濟，但是其後果是長遠的、深刻的。首先，貨幣的超發會引發

通貨膨脹，只是可能以物價上漲形式出現，或者金融資產價格上漲的形式出現，最終後果都是顛

覆經濟的持續發展。其次，無節制的、超低成本的財政赤字，必然扭曲價格訊號，擠壓民間投資

空間，令政府及政府行為失控。再者，貨幣超發所帶來的經濟成果分配不均，一般會製造出劫貧

濟富的效果，製造社會不均與分裂。



貨幣與財政同體，勢必製造出政策怪獸，勢必帶來長遠的惡果，但是潘朵拉魔盒正在被打開

，財政貨幣政策雙擴張已經近在眼前。《陶冬》



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