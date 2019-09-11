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即市新聞

11/09/2019 08:42

《陶冬天下－陶冬》現代貨幣理論和財政擴張

　　《陶冬天下》一隻落水狗突然變成偉岸的狗。
　
　　現代貨幣理論出世迄今三十餘年，一直不被主流經濟學所接受，但是最近卻重新在學界和媒
體冒起，觸發美國經濟學界的爭論，其餘波向世界各地蔓延。
　
　　現代貨幣理論的核心理念是：貨幣與財政本是一枚硬幣的兩面，只要通貨膨脹不是問題，根
本無需擔心政府財政赤字，央行可以通過貨幣發行來解決財政收支不平衡，主權國家的本幣債務
不會違約。政府可以無限制負債，財政赤字可以貨幣化。
　
　　這個理論有三個核心思維。１）現代貨幣體系是政府信用的貨幣表述。換言之，貨幣與財政
本來就不應該分家。２）主權貨幣沒有名義約束，只有通貨膨脹約束。換言之，只要通貨膨脹不
出現，政府願意印多少鈔票都可以。３）財政政策可以更精準地實現刺激就業和穩定通脹的目標
。換言之，央行的功能可以用財政措施來完成。這是一個「天上掉餡餅」的理論，違背常識。
　
　　但是全球性的ＱＥ政策，突破了央行信貸擴張的道德底線。儘管濫印鈔票，ＣＰＩ通貨膨脹
卻幾乎沒有出現，這為現代貨幣理論走向實操打開了大門。貨幣政策幾近彈盡糧絕，現實困境呼
喚財政政策，於是一個似是而非的理論堂而皇之地登上學術討論的殿堂，進入政策決策者的眼簾

　
　　金融危機中，財政救市的花費由央行印鈔票來報銷，這件事已經發生，不過可以用非常時期
的非常舉措來掩飾。在完全沒有危機徵兆的情況下，政府赤字通過貨幣政策來攤銷，的確還令人
感到難以接受。
　
　　但是全球經濟放緩之下，新一輪刺激政策已經箭在弦上，終於到了現代貨幣理論披掛上台的
時候了。歐洲央行的政策工具箱幾乎空空如也，但是經濟卻面臨衰退的風險，政府和央行官員在
大聲疾呼放鬆財政條例，允許各國政府加大公共開支。美國經濟遭遇增長放緩，承受競選壓力的
特朗普政府正在準備新一輪減稅措施，財政赤字已經接近上限的白宮不斷向鮑威爾施壓，要求減
息並為經濟刺激背書。至於日本就不提也罷，安倍經濟學本身就是現代貨幣理論的第一個實驗平
台。
　
　　飲鴆也能止一時之渴。現代貨幣理論的確可以在刺激措施接近彈盡糧絕的時候，為政府提供
新的彈藥，有利於幫助穩定短期經濟，但是其後果是長遠的、深刻的。首先，貨幣的超發會引發
通貨膨脹，只是可能以物價上漲形式出現，或者金融資產價格上漲的形式出現，最終後果都是顛
覆經濟的持續發展。其次，無節制的、超低成本的財政赤字，必然扭曲價格訊號，擠壓民間投資
空間，令政府及政府行為失控。再者，貨幣超發所帶來的經濟成果分配不均，一般會製造出劫貧
濟富的效果，製造社會不均與分裂。
　
　　貨幣與財政同體，勢必製造出政策怪獸，勢必帶來長遠的惡果，但是潘朵拉魔盒正在被打開
，財政貨幣政策雙擴張已經近在眼前。《陶冬》
　
＊　本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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