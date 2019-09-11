【企業盈警】工蓋（０１４２１）全年虧損最多１０００萬坡元

《經濟通通訊社１１日專訊》工蓋（０１４２１）發盈警，預期截至６月３０日止年度虧損

將介乎９００萬元（新加坡元．下同）至１０００萬元，而去年度虧損約１８０萬元。

虧損主因本年度商譽減值不多於４５０萬元，而去年度商譽減值則約１８０萬元。此外，本

年度持作買賣投資公平值虧損約６１０萬元，而去年度則錄收益約３０萬元。至於本年度太陽能

電業務業績在商譽減值前提升至約６７０萬元，而去年度為２００萬元。

該集團預期於本月內公布業績。（ｗｈ）

