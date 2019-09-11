《日入而息》港交所擬併購倫交所，內地新增貸勝預期，港股急升

《今天重點》﹡港交所（００３８８）提出與倫交所合併，作價２９６億英鎊溢價兩成；李

小加指倫港聯姻使香港在全球金融體系中重新定位；港交所計劃併購倫交

所，張智威：明日料高開３至５％

﹡南華早報澄清並無報道特首將回應另一訴求；政府否認發布重大政策消息，

今日沒有計劃舉行記者會

﹡人行表示８月Ｍ２貨幣供應同比增８﹒２％，略高預期；８月末社會融資規

模存量按年增１０﹒７％；８月社融增量１﹒９８萬億，遠高市場預期

﹡林鄭月娥稱冀社會回到理性討論，有信心香港可找到出路



《即日市況》﹡本地地產股及中港銀行股急漲，港股收升４７５點報２７１５９



《深滬股市》﹡滬綜指全日軟０﹒４１％險守三千，酒股散水



《美元匯價》﹡歐央行將議息，續關注歐元１﹒１１附近阻力；歐元最新報１﹒１００３╱

１００６，日圓最新報１０７﹒６８╱７１



《公司業績》﹡浙江聯合投資（０８３６６）首季度虧損收窄至３２９萬元，不派息



《公司資訊》﹡中國通商（０１７１９）委任彭池為執董、董事會聯席主席

﹡桐成控股（０１６１１）委任李林為首席執行官及董事會主席

﹡雷蛇（０１３３７）委任前ＧＩＣ顧問為旗下公司顧問

﹡比速科技（０１３７２）客戶北汽銀翔被提交破產申請

﹡港交所（００３８８）提出與倫敦證券交易所合併

﹡惠理集團（００８０６）本港目前有最好機會重塑社會及經濟

﹡復宏漢霖（０２６９６）明日起招股，入場費為５８３８元

﹡國泰（００２９３）８月載客量跌１１﹒３％，料９月情況仍持續艱難

﹡國壽（０２６２８）首八個月原保險保費收入按年升約５﹒８％





《國企紅籌》﹡中航國際（００１６１）附屬與兩零件公司合作

﹡鞍鋼股份（００３４７）與控股股東旗下附屬研發九項目，涉資２億人幣

﹡中船集團與泰國簽建造協議，首次出口海軍船塢登陸艦

﹡新華保險（０１３３６）首８個月保費收入按年升８％

﹡華能新能源（００９５８）８月總發電量按年升１４﹒１％



《神州民企》﹡中科光電（０８１１１）將會更改其英文名稱

﹡中國聯塑（０２１２８）斥六千萬美元在印尼建大型管道生產基地



《中國要聞》﹡李克強晤訪華美企代表稱中國對內外資企業一視同仁

﹡商務部部長會見日本經濟界代表團稱願進口更多日商品

﹡易會滿稱嚴厲打擊違法違規，提升市場透明度和效率

﹡銀保監表示堅決打擊非法金融活動，遏房地產金融泡沫化；將對網路小額貸

款進行分級管理；鼓勵保險業加快發展多種形式商業健康保險

﹡長三角首條跨省配電網互聯線路投運

﹡賀一誠在北京接受國務院任命，１２月２０日就任澳門特首

﹡信通院表示上月國內手機出貨同比跌５％，按月降近一成

﹡醫保局表示盡快啟動擴大試點實施範圍，續優化採購制度

﹡人行表示今日ＣＢＳ操作中標機構數量有所增加

﹡印紀傳媒連續２０日收市價低於面值，料啟動退市程序

﹡８月新增人民幣貸款１﹒２１萬億元，略多過預期

﹡人行表示８月Ｍ２貨幣供應同比增８﹒２％，略高預期；８月末社會融資規

模存量按年增１０﹒７％；８月社融增量１﹒９８萬億，遠高市場預期

﹡農業農村部稱制定凍豬肉投放計劃保障重要節日供應



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１０７９０﹒３５點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱冀社會回到理性討論，有信心香港可找到出路

﹡數碼港下月起向商業租戶減租一半，為期半年

﹡科技園推出租金寬減措施，企業、商舖減租一半

﹡深股通額度全日用９﹒１億元，陸股通淨流入２４﹒３億；滬股通額度全日

用２２﹒５億元，陸股通連續十天淨流入

﹡默克爾料英國仍有很大機會有序脫歐

﹡ＷＨｕｂ及其股權眾籌平台獲ＴＮＧ等投資約３００萬美元

﹡港股不尋常抽升或屬假彈，繼續造淡料二萬七難穩守

﹡金管局表示ＥＳＧ風險無法忽視，局方鼓勵銀行更積極控制氣候風險



《修例風暴》﹡內地官媒社評表示德國外長見黃之鋒損害德國利益

﹡發改委表示香港投資平台作用顯著，６成對外投資經香港

﹡陳茂波稱港核心競爭力未受影響，積極與社會尋求對話

﹡Ｈｅｒｍｅｓ表示香港示威無阻大中華區市場迅速增長

﹡南華早報澄清並無報道特首將回應另一訴求

﹡美國或暫停向港售執法設備，華春瑩反問留自己用嗎？

﹡政府否認發布重大政策消息，今日沒有計劃舉行記者會



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