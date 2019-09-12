《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１３７．０４ 升 ２２７．６１點╱０．８５％
標普５００ ３０００．９１ 升 ２１．５２點╱０．７２％
納斯達克 ７８８７．５８ 升 ７２．８４點╱０．９３％
倫敦富時１００ ７３３８．０３ 升 ７０．０８點╱０．９６％
法蘭克福ＤＡＸ １２３５９．０７ 升 ９０．３６點╱０．７４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６１８．０６ 升 ２４．８６點╱０．４４％
﹡香港時間７：３９ａｍ美元兌日圓１０７．９８，歐元兌美元１．１０１６
12/09/2019 07:46
《日出而作》特朗普延遲對華徵關稅，標指破三千關，蘋果漲逾３％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１３７．０４ 升 ２２７．６１點╱０．８５％
標普５００ ３０００．９１ 升 ２１．５２點╱０．７２％
納斯達克 ７８８７．５８ 升 ７２．８４點╱０．９３％
倫敦富時１００ ７３３８．０３ 升 ７０．０８點╱０．９６％
法蘭克福ＤＡＸ １２３５９．０７ 升 ９０．３６點╱０．７４％
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