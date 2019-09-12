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12/09/2019 07:46

《日出而作》特朗普延遲對華徵關稅，標指破三千關，蘋果漲逾３％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７１３７．０４　升　２２７．６１點╱０．８５％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０００．９１　升　　２１．５２點╱０．７２％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８８７．５８　升　　７２．８４點╱０．９３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３３８．０３　升　　７０．０８點╱０．９６％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３５９．０７　升　　９０．３６點╱０．７４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６１８．０６　升　　２４．８６點╱０．４４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３９ａｍ美元兌日圓１０７．９８，歐元兌美元１．１０１６

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