《國金與投資－曾廣標》向美國總統求救！

《國金與投資》對於上世紀７０年代火紅一代的青年們來說，去美國領事館示威是家常便飯

，主要是反對美國向日本私相授受釣魚台，偶爾也會是由於反越戰，當年美國領事館人員大多不

會理睬示威者，但卻也准許他們進入領事館範圍內，那時候，進入領事館反而較安全，因為若在

街頭遊行，隨時會被警察追打，當年是英國殖民地時代，沒有集會遊行的自由。



＊殖民地時代，學運反美＊



爭取中文成為法定語文和保衛釣魚台運動充滿民族主義色彩，包括不滿殖民主義者的歧視，

但遊行集會是不合法的，７１年４月１０日，警方首次在中環拘捕了２１名保釣男女，他們在日

本大使館門外和平示威，但一舉牌便被制伏，全部拉上差館，之後解上法庭控以非法集會，其中

不少大學生是中大仔，事後大家笑說由馬料水鄉下地方出來的「不懂走位」。



同年７月７日，更多青年學生在維園和平集會保衛釣魚台，主要是拿孫中山先生的人像，唱

「釣魚台戰歌」和喊「釣魚台，我們的」等口號，洋警司威利帶大隊人馬殺到，他一聲令下身先

事卒，揮警棍見人便打，頭破血流者和當場被補者眾，集會者四散逃命，警察追到銅鑼灣在街上

打人，一些看熱鬧或路過者亦不能倖免。事情鬧大後，香港親政府的主流媒體也轉軚，替年青學

子們說些公道話，之後的保釣示威，經過申請警方不反對後，也得以舉行。這應該是不反對通知

書的起源。天網灰灰，威利警司後來涉重大貪污罪，自身難保。



＊香港的示威權利怎爭取來的？＊



保釣運動帶來了７０年代一系列的社會運動，香港這個殖民地社會也逐漸要談公義了，及至

８０年代中英講數協議９７回歸後，殖民地政府也開始講民主化，及多談自由和人權。然而，很

難聽到會有親美的學生運動，在學生們眼中，美國一向是欺侮別國的帝國主義者，簡稱「美帝」

。



９７回歸實行一國兩制２２年後，「美帝」終於在香港青年運動中「平反」了，殖民地時代

也變成是「理想國」，但英國在脫歐忙於內鬥，因此，一些青年學生就請求美國透過立法保護香

港人免受中共及特區政府「逼害」，他們紛紛黑布蒙頭，手拿美國國旗操去美國領事館請願，對

方也很開心的派員出來接信，之後，部分人到中環地鐵示威，用暴力來證明破壞的力量！



＊請求特朗普解救香港？＊



美國有線電視頻道ＣＮＮ的記者也主動報道了示威者對特朗普寄以厚望，一些示威者舉著特

朗普總統的畫像，有寫上「Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ Ｔｒｕｍｐ， Ｐｌｅａｓｅ

Ｌｉｂｅｒａｔｅ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ」的英文字句，ＣＮＮ記者覺得有點兒異想天開，指出

特朗普早就表態不想介入中國與香港的事務，認為習近平會懂得如何解決云云。



美國國會兩大黨有議員又再提出「香港人權與民主法案」，要求由國務卿代表行政當局每年

提交報告，若中國政府和香港特區政府侵犯香港的人權和民主權利，則美國便應予以制裁，包括

針對一些官員，而最嚴重的是撤消根據１９９２年通過的「香港政策法」給予香港的特殊地位，

使香港不可以再享有優惠的經貿待遇，與中國大陸看齊。



＊美國新法案如何才可落實＊



示威者認為，新法案可以對北京和特區政府施加龐大壓力，令到他們讓步。究竟這樣是否便

能嚇倒北京暫且不表，然而，特朗普卻很可能是法案的阻力而不是推動者。因為就算美國參眾兩

院都通過議案，總統可以行使否決權，而除非兩院均有三分之二的議員支持議案，才可以推翻總

統的否決成為法案。但由於明年便是美國大選，大部分共和黨議員都是特朗普的支持者，因此，

他們不會逆特朗普的意思。



現時，中美貿易戰如火如荼，得到親美青年的響應，特朗普可以順勢利用香港作為與北京討

價還價的籌碼，然而，特朗普一向講的是利益而不是道義，隨時會把親美青年們「出賣」，因此

，美國傳媒也把青年們對特朗普的請求視之為一場笑話！



＊制裁香港最終所有人受害＊



若撤銷香港作為自由經濟實體的特殊地位，到時，美國對香港也會徵收高關稅，及限制貨物

進口，香港整體經濟將受損，這種「攬炒」的主張，只會損害全體香港人，亦會禍及在港美國商

界的利益，因此，至今我們看不到特朗普對親美青年的訴求有正面回應。事實上，美國國會要通

過針對香港的新法案，還要有很多程序要走，不會由於親美青年的請求便會快速實現。

《資深評論員 曾廣標》

