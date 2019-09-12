《行內行外－梁崇讓》亂局出亂局？

《行內行外》上周雖然繼續有示威者到處破壞社區設施、但恆指走勢卻峰迴路轉，股市大幅

回升至２６５００點以上水平。香港特首林鄭月娥於上周三（４日）正式宣布撤回《逃犯條例

》方案，令港股即日反彈９９５點，扭轉個多月來的跌勢，普羅投資者期望後市仍能繼續向好。

其實在特首宣布撤回方案的前幾天，港股已開始轉趨走穩，因此有人猜測市場早有春江鴨入市。

周三當日，港股早段已出現應跌不跌的現象，周二晚（３日）的美股雖然下跌約近３００點，但

港股開市時未有跟隨美股下跌，開市後不久便穩步上揚，這種反走勢顯得極不尋常，交易中段便

傳出特首將會公開宣布撤回方案，大市升勢更為凌厲，最終升近千點收市。



＊超級春江鴨查不到？＊



從當日市場走勢分析，開市時應已有知情人士入市，否則大市不會不跌反升；回想１９９８

年，當年香港受到亞洲金融風暴影響，港股受到外資大鱷狙擊，股市大跌，香港金融體系遭受嚴

重的衝擊，香港政府被逼入市支撐港股以穩定大市，為避免港股暴跌而拖垮香港經濟。有分析家

觀察當時情況也認為有春江鴨先行，曾有人提出有關當局應介入調查，當然最後還是不了了之。



至於今次的情況，有關當局會否調查？仍是未知之數！但相信就算去查，估計也是查不到甚

麼結果，對於這類超級春江鴨，為甚麼總是查不出來？究竟是手下留情？還是他們真的技術高超

和部署精密呢？雖然有關當局強調會對造市和涉及內幕交易人士絕不手軟，但可惜對這類超級春

江鴨的調查似乎真的是「老鼠拉龜，無從入手」，一籌莫展呢？不過有關當局對中介團體和中介

人士的監管卻從不客氣，態度嚴謹得多了。



＊停市投資者無法平倉＊



上周另一則令人非議和矚目的新聞，要算是港交所（００３８８）的期貨交易系統「死機」

事件，港交所「死機」當日，即令人聯想起這會否跟黑衣人「攬炒」有關，雖然有議員指港交所

已排除有黑客入侵，料是系統內部接駁的技術性問題所致，但事後行政總裁李小加卻公開表示，

不排除有黑客試圖入侵港交所電腦系統，如言論屬實，那就不排除是「攬炒」行動的可能性了。

雖然今次沒有對香港金融市場造成嚴重的破壞，但這次已可算是一個警示，日後港交所應當對黑

客入侵電腦系統多加防範了。



港交所「死機」當日，在港股開市早段，市場期貨電子交易系統已間斷性出現故障，此時已

有不少客戶投訴無法正常進行期指交易，但港交所一直沒有向公眾披露實情，至上午１１時才正

式在微博承認系統有連接問題，有關部門正在搶修，因買賣成交難於完成，當時已有部分市場參

與者主動停止在期貨市場交易，最大的問題是投資者無法平倉，實感無奈。



＊有無人要為死機負責＊



可是中午開市後，衍生產品市場仍可繼續交易，直至下午二時港交所才卻突然宣布煞停期指

交易，這種處理問題的手法，令大部分業內人士和投資者不滿，埋怨港交所早上沒有及時披露交

易系統已出問題，到下午又突然煞停所有交易，無疑罔顧投資者的市場投資風險，對投資者來說

，無論是沽出和購入的金融產品，也應有公平的對待和合理的解決方法，但當日就出現只有少部

分人下單盤能完成交易，大部分的交易未能完成，這是否公平？港交所系統又用甚麼機制來作出

配對成功的交易呢？公眾應該有知情權吧！而中午繼續開市後，卻又突然停市，為何在午膳時間

無了解實況而倉促開市呢？試問如投資者因此遭受損失，應該向誰索償？當然港交所有免責條款

聲明，但假如延遲披露和沒有及早停市，這是否屬於人為錯誤呢？那是否需要賠償或有人應承擔

責任？至於日後有沒有投資者追究索償？大家只好拭目以待了。



至於其他金融衍生工具，部分備兌認股證、牛熊證的發行商或市場莊家立即停止報價，有部

分堅持開價，買賣差價顯著相距甚大，根本不能給投資者和基金進行買賣或對沖，有報價等如無

報價，這種現象給人的感覺就是混亂不堪。筆者相信港交所應有後備系統和既定程序，以及危機

處理機制的，但為甚麼後備系統無法發揮功能？過程中是否有紕漏？便有待有關當局查究了。



＊半價放盤無人願接手＊



後記：特首林鄭月娥釋出善意也無法停止示威者的「攬炒」行動，示威者激烈行動加劇，每

逢周五六日，烽煙四起，示威者和泛民繼續肆意批評政府缺乏誠意，相信大部分市民一早料到就

算政府釋出善意，示威者也絕不罷手，香港暴力示威持續。評級機構惠譽將香港信貸評級由

「ＡＡ＋」下調至「ＡＡ」，有評級機構降低香港評級屬意料中事，只是事有湊巧，政府宣布撤

回方案，港交所交易系統出現死機，內地「降準」，中美貿易談判結果仍是個謎，市場顯示港股

反彈勢頭短期仍未有減退現象，可見投資市場永遠都是千變萬化。不過，大市走勢雖然出現反彈

，但業內經營環境卻沒有改善，日前更有報道指有證券公司半價放盤也沒有人願意接手，以及也

出現員工減薪的現象，事實在有關當局不斷的打壓下，業內本土中介人士和中介團體想生存也不

容易，還望特區政府多多關注。《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

