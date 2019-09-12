《盤後部署》市場氣氛明顯改善，港股料可穩守５０天線

《經濟通通訊社１２日專訊》隨著美國總統特朗普同意向部分中國貨品加徵關稅的行動，延

遲至１０月１５日實行，藉此向中方釋出善意。港股今早高開１２４點，但已是全日最大升幅，

高見２７２８３點。受港交所（００３８８）高溢價併購倫交所一事拖累，大市由升轉跌，並一

度失守二萬七關口，瀉１９１點低見２６９６７點，失守二萬七及５０天線（２６９９８點）。

午後，貿易戰相關股支撐大市，港股跌幅有所減弱，不過仍維持窄幅上落，最終恆指收報

２７０８７點，跌７１點或０﹒２６％，二萬七及５０天線失而復得。主板成交７６７﹒７４億

元，按日跌１４﹒２％。國指報１０５９２點，升２７點或升０﹒２６％。

內地Ａ股反彈，上證綜指報３０３１點，升２２點或０﹒７５％；深成指報９９１９點，升

６６點或０﹒６７％。兩市合共成交５３７３﹒１３億元人民幣。



＊料歐央行減息１０個基點，預期聯儲局下周再減息＊



在最新的全球經濟前景預期中，惠譽對歐元區未來１８個月的ＧＤＰ增速預期進行了明顯的

下調。該機構預計，歐元區今明兩年的經濟增速均為１﹒１％，此前預計分別為１﹒２％和

１﹒３％。而在本港時間今晚７時４５分，歐洲央行將公布利率決議，有經濟學家預計歐央行會

減息１０個基點，亦有部分投資者預期減息１５個基點。外界認為，歐央行重啟量化寬鬆

（ＱＥ）購買計劃的可能性很高，同時也可能調整其前瞻性指引。在全球經濟放緩背景下，預計

歐洲央行會延續其負利率政策。

美國聯儲局亦將於當地時間下周二（１７日）、三（１８日）舉行議息會議。市場普遍認為

聯儲局會進一步減息四分一厘。據最新利率期貨數據顯示，本月減息機率維持１００％。當中，

減息０﹒２５厘的機會率９６﹒８％，減息０﹒５厘則僅有３﹒２％。



＊月內推多項穩經濟政策，人民幣Ａ股連續多日反彈＊



由於美國總統特朗普鑑於中國１０月１日慶祝７０周年國慶，美國同意押後部分中國貨品加

徵關稅日期，該消息明顯帶動市場氣氛轉好。此外，臨近十一國慶，在維穩的前提下，中央今月

以來推出一系列刺激經濟的政策，加上金融數據優於預期，人民幣及Ａ股已連續多日反彈，離岸

人民幣（ＣＮＨ）日內更高見７﹒０７３１。貿戰緊張氣氛緩和下，料人民幣及Ａ股短期仍繼續

穩中向好，有助支撐港股表現。

另外，全球最大啤酒生產商百威英博（ＡＢ ＩｎＢｅｖ）宣布，旗下亞太子公司百威亞太

恢復申請在聯交所上市，有傳會在本月２３日定價，並在月底掛牌買賣。百威此次捲土重來或反

映港股已暫時脫離險境，市場氣氛已明顯改善。走勢上，恆指保歷加通道頂部及底部開始有向上

移跡象，ＭＡＣＤ牛差距亦繼續擴大，屬利好訊號，料港股短線仍在繼續企穩五十天線（約

２６９９８點），下一步有望補回八月初的闊約４５２點的下跌裂口。（ｊｔ）

