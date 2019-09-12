【貿易開戰】特朗普推遲對華加徵關稅，美股期貨走高

《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普宣布推遲對部分中國商品加徵關稅，刺激美股

期貨上揚，道指期貨現升１５２點或０﹒６％，標指及納指期貨亦分別升０﹒５％及０﹒８％。

特朗普表示，因應中國國務院副總理劉鶴的要求，以及中華人民共和國將於１０月１日慶祝

成立７０周年，同意將原先計劃在１０月１日對２５００億美元中國貨品關稅由２５％上調至３

０％的行動，延遲至１０月１５日實行，藉此向中方釋出善意。（ｍｎ）

