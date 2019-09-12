《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普呼籲聯儲局的「一群笨蛋」應減息至負利率，
將可為政府的債務節省利息成本。
特朗普在Ｔｗｉｔｔｅ上表示，聯儲局應該將利率降至零，甚至乎更低，讓華府開始為債務
再融資，這樣做利息成本可以大幅降低，同時亦可大幅延長期限，「只有天真的聯儲局主席鮑威
爾，才不讓我們做其他國家已經在做的事。」
聯儲局將在下周展開為期兩日的議息會議，預計會再次減息四分一厘。（ｍｎ）
12/09/2019 08:51
【減息在即】特朗普批聯儲局「一群笨蛋」，稱美國應減息至負利率
《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普呼籲聯儲局的「一群笨蛋」應減息至負利率，
將可為政府的債務節省利息成本。
特朗普在Ｔｗｉｔｔｅ上表示，聯儲局應該將利率降至零，甚至乎更低，讓華府開始為債務
再融資，這樣做利息成本可以大幅降低，同時亦可大幅延長期限，「只有天真的聯儲局主席鮑威
爾，才不讓我們做其他國家已經在做的事。」
聯儲局將在下周展開為期兩日的議息會議，預計會再次減息四分一厘。（ｍｎ）
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