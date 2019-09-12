《台股攻略－馮偉明》美股上升，台股站上１０８００點

《台股攻略》台股今日開高震盪整理，升３７﹒２０點，收１０８２７﹒５５點，成交金額

為新台幣１１６４﹒８３億元。

中國調整貿易制裁豁免清單，令美股三大指數週三上升，而台股電子權值股台積電、大立光

、鴻海及廣達等表現良好；金融股則在外資超買下，成為台股重要支撐力量。蘋果發表新機，讓

其股價大升超過３％，台灣的蘋概股建鼎大亦升超過５％，鎧勝─ＫＹ及正崴升超過４％；股王

大立光升２﹒４４％，收新台幣３９９５元，一舉重返季線，雖然蘋概股有良好表現，但台積電

早盤開小高盤後賣壓湧現，終場小跌新台幣０﹒５元，收新台幣２６２﹒５元，跌破５日線。另

外，台郡、新日興及美律等有超過２％升幅。鴻海迅速上升超過２％，終場收新台幣７６元；而

鴻家軍亦表現不俗。華邦電及旺宏下半年出貨量可望增加，推升股價達１﹒９％及０﹒８％。

本周因中秋節連假將至，雖然收復１０８００點，但從今日盤勢來看，投資者擔憂秋節變盤

，追價意欲不高，上升力度趨緩，不過，目前台股需要靜待新一波攻勢。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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