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12/09/2019 18:08

《台股攻略－馮偉明》美股上升，台股站上１０８００點

　　《台股攻略》台股今日開高震盪整理，升３７﹒２０點，收１０８２７﹒５５點，成交金額
為新台幣１１６４﹒８３億元。
　　中國調整貿易制裁豁免清單，令美股三大指數週三上升，而台股電子權值股台積電、大立光
、鴻海及廣達等表現良好；金融股則在外資超買下，成為台股重要支撐力量。蘋果發表新機，讓
其股價大升超過３％，台灣的蘋概股建鼎大亦升超過５％，鎧勝─ＫＹ及正崴升超過４％；股王
大立光升２﹒４４％，收新台幣３９９５元，一舉重返季線，雖然蘋概股有良好表現，但台積電
早盤開小高盤後賣壓湧現，終場小跌新台幣０﹒５元，收新台幣２６２﹒５元，跌破５日線。另
外，台郡、新日興及美律等有超過２％升幅。鴻海迅速上升超過２％，終場收新台幣７６元；而
鴻家軍亦表現不俗。華邦電及旺宏下半年出貨量可望增加，推升股價達１﹒９％及０﹒８％。
　　本周因中秋節連假將至，雖然收復１０８００點，但從今日盤勢來看，投資者擔憂秋節變盤
，追價意欲不高，上升力度趨緩，不過，目前台股需要靜待新一波攻勢。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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