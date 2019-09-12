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即市新聞

12/09/2019 10:30

港股失守二萬七，現報２６９８５點跌１７３點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》受貿易戰緊張氣氛緩和影響，今早港股高開逾百點，惟早前港
交所（００３８８）計畫用逾兩成溢價收購倫交所，消息引發各券商齊沽出港交所令其股價下挫
，拖累大市表現，開市後港股由升轉跌，並一度失守二萬七關口，最多跌１９１點，低見
２６９６７點，穿５０天線（２６９９６點）。
　　現時，恆生指數報２６９８５點，跌１７３點或跌０﹒６４％，主板成交２７７﹒９２億元
。國企指數報１０５３７點，跌２７點或跌０﹒２６％。
　　內地Ａ股走勢牛皮，上證綜指報３００９點，升１點或升０﹒０４％；深成指報
９８５２點，跌１點或跌０﹒０１％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒２３％，報６０元；港交所（００３８８）跌
３﹒５８％，報２３７﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒５２％，報３４７﹒８元；中移動（
００９４１）跌０﹒５２％，報６６﹒９５元；友邦（０１２９９）跌１﹒６８％，報７９元。

　　恆指十大跌幅表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所　（００３８８）　２３７﹒２０元　　　跌３﹒５８％
　　中石油　（００８５７）　　　４﹒１６元　　　跌２﹒１２％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒３４元　　　跌２﹒０１％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒３０元　　　跌１﹒８９％
　　中國神華（０１０８８）　　１６﹒７０元　　　跌１﹒７６％

　　友邦保險（０１２９９）　　７９﹒００元　　　跌１﹒６８％
　　恆生銀行（０００１１）　１７６﹒００元　　　跌１﹒６８％
　　中海外　（００６８８）　　２５﹒７５元　　　跌１﹒３４％
　　恆基地產（０００１２）　　３８﹒３０元　　　跌１﹒２９％
　　匯豐控股（００００５）　　６０﹒００元　　　跌１﹒２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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