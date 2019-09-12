《談國論企－黎偉成》企業住戶八月中長期貸皆跌轉升

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款，於２０１９年８月份無疑由

上年之升轉跌，連同７月份之減和上半年同比增長放緩，似意味實體經濟似有下行的壓力，唯是

住戶及企業的中長期貸款需求由上年之跌轉升，尚屬可以接受之況。政府宜進一步強化財稅政策

，以支持經濟保持穩中有進發展，作為力抗特朗普續在經貿、政治甚至貨幣等問題壓華的其中積

極做法。我對中國經濟前景仍有憧憬。



＊企業長貸仍穩故短貸需求減弱尚可＊



據中國人民銀行所發布的最新資料，金融機構的人民幣貸款增長淨額於２０１９年８月份達

１﹒２１萬億元（見表一），即使同比減少６６５億元或５﹒４７％，卻較７月份１﹒０６萬億

元減３９７５億元或２６﹒９％，跌幅有明顯收窄，但２０１８年８月份的１﹒２８億元增

１６﹒８２％和７月份大幅增長７５﹒６５％至１﹒４５萬億元，表面上似有頗大程度的落差，

唯是情況可預期及可接受，乃因：特朗普於是月突然再度發難要對中國輸美尚未加徵關稅的商品

單邊加徵，甚至發狂的要對已加徵的商品調高關稅稅率，遂使中國的商業銀行信貸政策有一定程

度的加大審慎尺度。

實際情況卻非一般之見差勁，因金融機構（一）對非金融企業及機關團體（簡稱：企業）的

貸款淨增，於２０１９年８月份淨增６５１３億元（見表二．下同），同比增加６﹒３％，相對

於７月份２９７４億元同比大幅減少５４﹒２６％，有轉穩回俏之跡象，尤其是此數於２０１８

年８月份６１２７億元增３９﹒８８％高基數底下有進一步的上升，該受惠於（１）中長期貸款

，於２０１９年８月份達４２８５億元同比增長２５﹒１１％，而２０１８年８月份３４２５億

元則減５﹒８８％，更重要的是２０１９年７月份淨增３６７８億元，同比仍升５﹒５４％，故

８月份的增幅該屬相對可觀，該屬相對良性的啟示。

相信這有可能受到中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１９年８月份的出口新訂單的

支持：分類指數於８月份達４７﹒２，環比升０﹒２個百分點，而７月份４６﹒９環比升０﹒６

個百分點，屬二連升。但此況仍可以在一定程度意味內需減弱和美國對華所挑起貿易戰漸生壓力

，實體經濟似有下行的壓力，始使金融機構對企業以至個人貸款有所減少，故政府宜進一步強化

減稅降費、刺激以供給側為主的內需和適度定向加大信貸融資力度，應對外與內之困。

企業的（２）短期貸款於２０１９年８月份減少３５５億元，比上年同期所減１７４８億元

少減７９﹒７％，相對於對上一個月的７月份淨減２１９５億元為低，可以接受。

和（３）票據融資於２０１９年８月份淨增２４２６億元同比減少４０﹒８２％，與７月份

所達１２８４億元減４６﹒２４％，幅度大致相若，但環比增８８﹒９％，而２０１８年８月份

淨增４﹒０９９億元則同比飆升１１﹒９倍，屬於異常高增長底下之減少。

由是可見，企業的短期資金需要不大強烈，固投所需不弱，乃不錯表現。



＊住戶長期貸款穩顯樓市不差短貸轉弱＊



反而銀行業（二）對住戶的貸款值得高度關注，因：於２０１９年８月份淨增６５３８億元

同比減少６﹒７６％，而２０１８年８月份的７０１２億元則增５﹒６８％，情況同樣可以接受

。而２０１８年同期淨增６３４４億元卻增加１２﹒９％，更是相對於２０１７年７月份所增

２２﹒７％要低９﹒８個百分點，便可見情況不可忽視，理由為住戶的各種各樣貸款是以供給側

為主的內需政策的十分直接反應，建議政府促銀行支持住戶多消費投資。

此說可印證於銀行業（Ｉ）對住戶的短期貸款於２０１９年８月份淨增１９９８億元同比減

少２２﹒８３％，而２０１８年同期７０１２億元尚增５﹒６８％，即使是月由升轉跌，但相對

於對上一個月的７月份淨增６９５億元，同比大幅減少６０﹒６９％，又是不差之況。

（ＩＩ）中長期貸款，於２０１９年８月份淨增４５４０億元同比增長２﹒８４％，扭轉

２０１８年同期４４１５億元回落１﹒２３％之況，表現亦優於對上一個月的７月份淨增

４４１７億元同比減少３﹒４８％。住宅中長期貸款很大程度與購買商品用住房有關。國家主席

習近平多番申明’房屋是用來住的，不是用來炒的’重要政策，和國務院總理李克強於

《２０１７年政府工作報告》已力求「分類調控房地產市場」及「因城施策去庫存」，曾使住宅

為主的房地產市道不斷降溫，而相關貸款由多時縮減，發展到現今基本回穩，當屬佳態也。

（三）銀行業的同業市場：（ｉ）銀行間人民幣市場以拆借、現券和債券回購方式交易於

２０１９年８月份成交總額１０２﹒８７萬億元，日均４﹒６８萬億元同比減少１﹒１％，而非

上年同期增４３﹒６％之況；和（ｉｉ）同業市場拆借息率，於８月份達２﹒６５％，同比及環

比分別上升０﹒１個百分點及０﹒３個百分點，反映出銀行業慎看境內外的經濟前景。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新增貸款淨額進度（同比增╱減）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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８月２０１９ １﹒２１萬 －５﹒４７ １１﹒９３萬 １﹒７０

７月２０１９ １﹒０６萬 －２６﹒９０ １０﹒７３萬 ２﹒３９

６月２０１９ １﹒６６萬 －１﹒９０ ９﹒６７萬 ７﹒１０

５月２０１９ １﹒１８萬 ２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

３月２０１９ １﹒６９萬 ５１﹒９４ ５﹒８１萬 １９﹒５５

２月２０１９ ８８５８ ５﹒５４ ４﹒１１萬 ９﹒８９

１月２０１９ ３﹒２３萬 １１﹒４０ ３﹒２３萬 １１﹒４０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１１月２０１８ １﹒２５萬 １１﹒６０ １５﹒０９萬 １６﹒６１

１０月２０１８ ６９７０ ５﹒１０ １３﹒８４萬 １７﹒０８

９月２０１８ １﹒３８萬 ８﹒６６ １３﹒１４萬 １７﹒７４

８月２０１８ １﹒２８萬 １６﹒８２ １１﹒７６萬 １９﹒０２

７月２０１８ １﹒４５萬 ７５﹒６５ １０﹒４８萬 １７﹒８２

６月２０１８ １﹒８４萬 １９﹒５０ ９﹒０３萬 １３﹒２９

５月２０１８ １﹒１５萬 ４﹒５０ ７﹒１９萬 １１﹒８１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

１２月２０１４ ６９７３ ９﹒７８萬 １０﹒００

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表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０１９年８月 ２０１８年８月

（％） （％）

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住戶貸款 增６５３８ － ６﹒７６ 增７０１２ ＋ ５﹒６８

短期－－ 增１９９８ －２２﹒８３ 增２５８９ ＋２０﹒００

中長期－－ 增４５４０ ＋ ２﹒８４ 增４４１５ － １﹒２３

非金融機企業及其他部門 增６３１５ － ６﹒３０ 增６１２７ ＋３９﹒８８

短期－－ 減 ３５５ ＋７９﹒７０ 減１７４８ －

中長期－－ 增４２８５ ＋２５﹒１１ 增３４２５ － ５﹒８８

票據融資－－ 增２４２６ －４０﹒８２ 增４０９９ ＋１１﹒９倍

非銀行業金融機構 減 ９４５ － 增 ４３９ －

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

