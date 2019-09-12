《中資異動》南航（１０５５）漲逾４％，離岸人幣急升１２９點子

《經濟通通訊社１２日專訊》南方航空（０１０５５）現漲３﹒９３％，報５﹒０３元，盤

中高見５﹒０５元，創逾一個月高，破５０天線（４﹒８９６元）；成交約２２４萬股，涉資

１１２０萬元。

Ａ股（滬：６０００２９）現價６﹒９９元人民幣，升１﹒７５％，成交６８２８萬元人民

幣，涉及９７８萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５３﹒８４％。

離岸人民幣現報７﹒０９５，升１２９個點子。在岸人民幣亦漲逾１８０點，現報

７﹒１００２。不過人民幣中間價就報７﹒０８４６，較上微跌３個點子。

有報道指美國總統特朗普考慮放�對伊朗的制裁，決定可能會令全球原油供應增加，油價隔

晚（１１日）挫逾２％。

布蘭特原油期貨跌１﹒５７美元或２﹒５％，收於每桶６０﹒８１美元，盤中曾觸及

６０﹒５２美元低位。紐約原油期貨跌１﹒６５美元或２﹒９％，收報每桶５５﹒７５美元，

盤中曾跌至５５﹒６１美元。

恆生指數現報２７０９３，跌６５點或０﹒２４％，主板成交９３﹒１億元。國企指數報

１０５８０，升１５點或０﹒１５％。

上證綜合指數報３０１５，升６點或０﹒２３％，成交２６０﹒６２億元人民幣。深證成份

指數報９８７７，升２４點或０﹒２４％，成交３９５﹒２２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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南方航空（０１０５５） ５﹒０３元 升３﹒９３％ ∥

（滬：６０００２９） ６﹒９９元人幣 升１﹒７５％ ∥＋５３﹒８４％

∥

中國國航（００７５３） ７﹒４２元 升３﹒３４％ ∥

（滬：６０１１１１） ８﹒６１元人幣 升２﹒５０％ ∥＋２８﹒４６％

∥

東方航空（００６７０） ４﹒１６元 升２﹒９７％ ∥

（滬：６００１１５） ５﹒５５元人幣 升２﹒４０％ ∥＋４７﹒７０％

∥

中銀航租（０２５８８） ７４﹒２５元 跌０﹒２０％ ∥

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

（ａｌ）

