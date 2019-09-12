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即市新聞

12/09/2019 09:41

《中資異動》南航（１０５５）漲逾４％，離岸人幣急升１２９點子

　　《經濟通通訊社１２日專訊》南方航空（０１０５５）現漲３﹒９３％，報５﹒０３元，盤
中高見５﹒０５元，創逾一個月高，破５０天線（４﹒８９６元）；成交約２２４萬股，涉資
１１２０萬元。
　　Ａ股（滬：６０００２９）現價６﹒９９元人民幣，升１﹒７５％，成交６８２８萬元人民
幣，涉及９７８萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５３﹒８４％。
　　離岸人民幣現報７﹒０９５，升１２９個點子。在岸人民幣亦漲逾１８０點，現報
７﹒１００２。不過人民幣中間價就報７﹒０８４６，較上微跌３個點子。
　　有報道指美國總統特朗普考慮放�對伊朗的制裁，決定可能會令全球原油供應增加，油價隔
晚（１１日）挫逾２％。
　　布蘭特原油期貨跌１﹒５７美元或２﹒５％，收於每桶６０﹒８１美元，盤中曾觸及
６０﹒５２美元低位。紐約原油期貨跌１﹒６５美元或２﹒９％，收報每桶５５﹒７５美元，
盤中曾跌至５５﹒６１美元。
　　恆生指數現報２７０９３，跌６５點或０﹒２４％，主板成交９３﹒１億元。國企指數報
１０５８０，升１５點或０﹒１５％。
　　上證綜合指數報３０１５，升６點或０﹒２３％，成交２６０﹒６２億元人民幣。深證成份
指數報９８７７，升２４點或０﹒２４％，成交３９５﹒２２億元人民幣。

　表列同板塊或相關股份表現：

　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　變幅　　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　南方航空（０１０５５）　　　５﹒０３元　　　　升３﹒９３％　　　∥
　　（滬：６０００２９）　　　６﹒９９元人幣　　升１﹒７５％　　　∥＋５３﹒８４％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國國航（００７５３）　　　７﹒４２元　　　　升３﹒３４％　　　∥
　　（滬：６０１１１１）　　　８﹒６１元人幣　　升２﹒５０％　　　∥＋２８﹒４６％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　東方航空（００６７０）　　　４﹒１６元　　　　升２﹒９７％　　　∥
　　（滬：６００１１５）　　　５﹒５５元人幣　　升２﹒４０％　　　∥＋４７﹒７０％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中銀航租（０２５８８）　　７４﹒２５元　　　　跌０﹒２０％　　　∥
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
　（ａｌ）

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