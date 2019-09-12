《午市前瞻》美方延徵關稅釋出善意，港股二萬七至二萬八浮動

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股高走，道指更錄得六連漲，美國總統特朗普宣布同意

將原先計劃在１０月１日對２５００億美元中國貨品關稅由２５％上調至３０％的行動，延遲至

１０月１５日實行，藉此向中方釋出善意。亞洲股市今早表現造好，帶動港股高開逾百點，惟隨

後無以為繼，港交所（００３８８）收購倫交所的世紀交易出師不利，主要英方認為倫交所是英

國金融的主要部分，政府與監管機構將密切審視相關細節，不會就商業事宜作出進一步評論，市

場預期當局會反對這次併購行動，港交所股價低走逾３％，拖累大市氣氛。港股高開不久後由升

轉跌，並一度失守二萬七關口，低見２６９６７點，收半日市前跌幅收窄，午收２７１１８點，

跌４０點或跌０﹒１５％，主板成交４３６﹒１７億元。國企指數報１０５９５點，升３０點或

升０﹒２９％。

內地Ａ股反彈，上證綜合指數報３０１４點，升５點；深證成份指數報９８７５點，升

２１點點或升０﹒２２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）回吐０﹒９１％，報６０﹒２元；港交所跌

３﹒５８％，報２３７﹒２元，為最差藍籌；騰訊（００７００）升０﹒９２％，報３４９﹒２

元；中移動（００９４１）無升跌，報６７﹒３元；友邦（０１２９９）跌１﹒２４％，報

７９﹒３５元。



＊蘋果造好手機設備股上揚，貿戰緩和風眼股抽升＊



蘋果公司公布新款手機後，隔晚股價抽升逾３％，今早手機設備股一同上揚，比亞迪電子（

００２８５）升２﹒２６％，報１１﹒７４元；丘鈦科技（０１４７８）升３﹒４２％，報９﹒

０７元；瑞聲科技（０２０１８）升３﹒０３％，報４０﹒８元；舜宇光學（０２３８２）升２

﹒１７％，報１１７﹒７元；鴻騰精密（０６０８８）升３﹒３９％，報３﹒６６元。

美國總統特朗普對華關稅延期半月，被解讀為對華釋出善意，貿易戰「風眼股」今日一同抽

升，創科實業（００６６９）升４﹒０８％，報５７﹒３５元，為半日最佳表現藍籌；萬洲國際

（００２８８）升３﹒８８％，報７﹒２２元；敏華控股（０１９９９）升０﹒６７％，報

４﹒４９元；敏實集團（００４２５）升４﹒６５％，報２７元；申洲國際（０２３１３）升０

﹒６５％，報１０８﹒９元﹒

國務院總理李克強昨日（１１日）主持召開國務院常務會議指出，會上決定出台城鄉居民醫

保高血壓糖尿病門診用藥報銷政策，醫藥股今日明顯反彈，中生製藥（０１１７７）升

３﹒３５％，報１１﹒１元；石藥（０１０９３）漲３﹒５４％，報１５﹒７８元；國藥控股（

０１０９９）升１﹒８９％，報２７元；金斯瑞（０１５４８）升１﹒０２％，報１７﹒７６元

；藥明生物（０２２６９）升１﹒８５％，報７９﹒９元；華潤醫藥（０３３２０）升

２﹒７８％，報８﹒１２元。



＊內地降準內房股有炒作，食品股造好旺旺獨憔悴＊



美銀美林早前曾發表報告指出，人行降準將有利內房，並指融創中國（０１９１８）最能受

惠，股份半日升３﹒１９％，報３４元。其他內房一同抽升，萬科企業（０２２０２）升１﹒７

８％，報２８﹒６元；碧桂園（０２００７）升１﹒１％，報１０﹒３２元；中國恆大

（０３３３３）升０﹒７９％，報１７﹒８６元；華潤置地（０１１０９）升１﹒０８％，報

３２﹒８５元﹒

食品股今早表現普遍造好，惟中國旺旺（００１５１）早前被納入國指股後，今日終現獲利

盤，半日跌１﹒０８％，報６﹒４元。蒙牛乳業（０２３１９）升２﹒１７％，報３０﹒６５元

；康師傅控股（００３２２）升３﹒２７％，報１１﹒３６元；頤海國際（０１５７９）升０﹒

７６％，報４６﹒２元；統一企業中國（００２２０）升１﹒１４％，報８﹒８７元。

隔晚油價下挫，據彭博報道稱，特朗普討論放鬆對伊朗的制裁，確保本月與伊朗總統魯哈尼

舉行會面，「三桶油」及其他油股向下。中石油（００８５７）跌１﹒６５％，報４﹒１８元；

中海油（００８８３）跌０﹒５９％，報１１﹒８８元；中石化（００３８６）無升跌，報

４﹒９１元；中海油田服務（０２８８３）跌１﹒６８％，報９﹒３４元；中石化冠德

（００９３４）升２﹒６２％，報３﹒１３元。



＊鄧聲興：港交所短期受壓，回落至２２８元考慮入手＊



港股今早呈高開低走格局，銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興認為，美方將關稅延期

是釋出善意表現，相信短期內對港股有支持作用，惟今早港交所回吐拖累大市表現，相信港股短

期內在二萬七至二萬八上落，而短期內相信二萬七有支持。

港交所這次的「世紀交易」似乎出師不利，因英方認為倫交所是英國金融體系的重要部分。

鄧聲興認為，收購會對港交所造成短期壓力，因為是次以現金加「以股換股」方式交易，某程度

上令港交所股東股權被稀釋，但如果成功的話，長遠而言港交所可以成為中國資金進出到英國的

窗口，但難以在短期內反映。如果港交所股價回落至２２８元，便可考慮入手，目前宜繼續觀望

。（ｕｌ）

