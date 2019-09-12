《美元走勢－羅明立》關注歐央行ＱＥ推進時間及規模

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒１６ １０７﹒７５ １０７﹒８１

歐元╱美元 １﹒１０１５ １﹒１００５ １﹒１００９

英鎊╱美元 １﹒２３３６ １﹒２３１３ １﹒２３２４

美元╱瑞郎 ０﹒９９４０ ０﹒９９２２ ０﹒９９２９

美元╱港元 ７﹒８３８８ ７﹒８２３５ ７﹒８３７２



《美元走勢》美國總統特朗普周三（１１日）稱，美聯儲應該將利率降至０甚至更低，並在

之後應該進行債券再融資。除此之外，為了進一步提振經濟，特朗普和顧問還將關註更大範圍的

減稅計劃。美國８月ＰＰＩ上升０﹒１％，超出市場預期。雖然數據意外造好，但未有改變市場

對於美聯儲在下周的會議上降息的預期。由於市場已充分消化美聯儲降息的預期，加上經濟數據

造好，美元本周持續反彈。

歐洲央行將在北京時間今晚（１２日）公布９月份貨幣政策決定。目前市場大致預期歐洲央

行將降息１０個基點，亦有部分預期可能降息２０個基點。鑒於此前歐央行官員已發表言論暗示

將進一步推進寬鬆政策，故本次會議的最大看點將是會否宣布重新購買資產計劃。在美聯儲及環

球主要央行已經紛紛放水的情況下，若歐央行只是降息１０個基點，明顯不能滿足市場期望。故

具體看點將是ＱＥ推進時間及規模，以及持續時間等，暫時仍然看跌。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１０５０ １﹒０８７０ １﹒１１００

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒２３８０ １﹒２２２０ １﹒２４３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

