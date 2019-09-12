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即市新聞

12/09/2019 14:36

《美元走勢－羅明立》關注歐央行ＱＥ推進時間及規模

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒１６　　　１０７﹒７５　　　１０７﹒８１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０１５　　　１﹒１００５　　　１﹒１００９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２３３６　　　１﹒２３１３　　　１﹒２３２４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４０　　　０﹒９９２２　　　０﹒９９２９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３８８　　　７﹒８２３５　　　７﹒８３７２
　
　　《美元走勢》美國總統特朗普周三（１１日）稱，美聯儲應該將利率降至０甚至更低，並在
之後應該進行債券再融資。除此之外，為了進一步提振經濟，特朗普和顧問還將關註更大範圍的
減稅計劃。美國８月ＰＰＩ上升０﹒１％，超出市場預期。雖然數據意外造好，但未有改變市場
對於美聯儲在下周的會議上降息的預期。由於市場已充分消化美聯儲降息的預期，加上經濟數據
造好，美元本周持續反彈。
　　歐洲央行將在北京時間今晚（１２日）公布９月份貨幣政策決定。目前市場大致預期歐洲央
行將降息１０個基點，亦有部分預期可能降息２０個基點。鑒於此前歐央行官員已發表言論暗示
將進一步推進寬鬆政策，故本次會議的最大看點將是會否宣布重新購買資產計劃。在美聯儲及環
球主要央行已經紛紛放水的情況下，若歐央行只是降息１０個基點，明顯不能滿足市場期望。故
具體看點將是ＱＥ推進時間及規模，以及持續時間等，暫時仍然看跌。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１０５０　　　１﹒０８７０　　　１﹒１１００
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒２３８０　　　１﹒２２２０　　　１﹒２４３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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