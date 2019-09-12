英國脫歐日期逼近之際，首相約翰遜強逼國會休會，面臨多宗法律挑戰，其中國會議員對蘇
格蘭法院早前拒就強行休會頒布禁制令的上訴得直，法庭最新裁定約翰遜強逼國會休會違憲。
案件在蘇格蘭高等民事法院的內庭審理，代表７５名反對派議員等人的律師團認為，約翰遜
將國會休會５周，目的是制止國會有關脫歐的辯論及行動，故屬非法。
惟蘇格蘭法院的決定，與英格蘭法院早前的判決存在矛盾，英國政府計劃在英國最高法院
提出上訴。《香港經濟日報》
12/09/2019 08:26
【脫歐之後】蘇格蘭法院裁定約翰遜強逼國會休會違憲
英國脫歐日期逼近之際，首相約翰遜強逼國會休會，面臨多宗法律挑戰，其中國會議員對蘇
格蘭法院早前拒就強行休會頒布禁制令的上訴得直，法庭最新裁定約翰遜強逼國會休會違憲。
案件在蘇格蘭高等民事法院的內庭審理，代表７５名反對派議員等人的律師團認為，約翰遜
將國會休會５周，目的是制止國會有關脫歐的辯論及行動，故屬非法。
惟蘇格蘭法院的決定，與英格蘭法院早前的判決存在矛盾，英國政府計劃在英國最高法院
提出上訴。《香港經濟日報》
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