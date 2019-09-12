  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/09/2019 08:26

【脫歐之後】蘇格蘭法院裁定約翰遜強逼國會休會違憲

　　英國脫歐日期逼近之際，首相約翰遜強逼國會休會，面臨多宗法律挑戰，其中國會議員對蘇
格蘭法院早前拒就強行休會頒布禁制令的上訴得直，法庭最新裁定約翰遜強逼國會休會違憲。
　　案件在蘇格蘭高等民事法院的內庭審理，代表７５名反對派議員等人的律師團認為，約翰遜
將國會休會５周，目的是制止國會有關脫歐的辯論及行動，故屬非法。
　　惟蘇格蘭法院的決定，與英格蘭法院早前的判決存在矛盾，英國政府計劃在英國最高法院
提出上訴。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態12/09/2019
特朗普突炒博爾頓 厭倦鷹派好鬥
生財有道11/09/2019
【世紀合併】李小加：倫港聯姻使香港在全球金融體系中重新定位
生財有道11/09/2019
【世紀合併】港交所提出與倫交所合併 作價2868億溢價兩成
生財有道11/09/2019
月餅「流金」經濟學
生財有道11/09/2019
《開市Good Morning》朱紅：手機孖寶持貨者宜減持
FOCUS11/09/2019
【FOCUS】QFII額度撤限 或顯北京亟需資本流入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金