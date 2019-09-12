國泰（２９３）鄧健榮向員工發信：暫停增加員工人數及非飛行職位

國泰航空（００２９３）新上任的行政總裁鄧健榮亦發信給員工，指公司將集中提高生產效

率及實施節省成本措施，以及延遲非關鍵支出，並暫停增加員工人數及非飛行職位。

信中未有明確表明實際影響的人數，而對比今年４月，國泰曾表示三年轉型計劃進入最後１

年，將加快招聘步伐，全年計劃招聘２３００人，對比去年接近翻倍。在２３００人當中，包括

約５００名機師、１５００名機艙服務員以及３００名工程和ＩＴ員工。《香港經濟日報》

