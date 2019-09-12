【本港樓市】公屋聯會倡市建局新樓，轉居屋或首置盤推售

針對房委會短期內或缺市區居屋樓花推售，適逢新一份《施政報告》將出爐，公屋聯會建議

政府收購市建局的新建住宅項目或地皮，將單位轉作居屋或首置盤推售。

公屋聯會總幹事招國偉認為，將市建局項目轉為資助屋售，受惠層面更闊、更多人受惠，雖

然政府或涉額外財政成本，但值得考慮。

聯會也認為，在目前政治環境下，政府可再考慮全面收回粉嶺高爾夫球場，作興建公營屋用

途，倘以較高密度發展，可提供約３萬個單位，相當於一年《長策》公營房屋目標建設量。

《香港經濟日報》

