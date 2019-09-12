《再戰明天》中台韓股休市，美國公布密歇根大學消費者信心指數

《經濟通通訊社１２日專訊》明日，中台韓股市假期休市，歐洲央行總裁德拉吉參加歐元集

團會議，美國公布９月密歇根大學消費者信心指數。



＊歐洲央行總裁德拉吉參加歐元集團會議＊



在外圍重要經濟活動上，明日，歐洲央行總裁德拉吉和執委科爾參加歐元集團會議。

明日，歐洲央行副總裁德金多斯參加歐洲經濟暨財政事務理事會非正式會議（至９月１４日

）

此外，歐盟經濟和財政事務部長級非正式會議（至９月１４日）



＊９月密歇根大學消費者信心指數料上升＊



明日，中台韓股市假期休市。

在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布８月財政預算月報，料財赤由１１９７億美元擴

大至１９７５億美元。

本港時間明午５：００ｐｍ，歐元區公布７月貿易收支（經季節調整），料貿盈由１７９億

歐元下降至１７５億歐元。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布８月出口物價，月率料由０﹒２％跌至滑０﹒３％；進口物價

月率料由０﹒２％回落至下滑０﹒５％；年率跌幅料由１﹒８％擴大至２％。美國８月零售銷售

月率料由０﹒７％跌至０﹒２％。１０：００ｐｍ，美國公布７月企業存貨，料由持平升上

０﹒３％。９月密歇根大學消費者信心指數料由８９﹒８升上９０﹒８。



＊華南城開股東會＊



在本港，明日，添利（０００９３）和華南城（０１６６８）開股東會。

天成國際（００１０９）和泰錦控股（０８３２１）。（ｈｏ）

