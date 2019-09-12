新地全年純利按年跌１０％，派末期息３﹒７元

《經濟通通訊社１２日專訊》新地（０００１６）公布，截至今年６月底止，全年純利

４４９﹒１２億元，按年跌１０％，每股盈利１５﹒５元，派末期息每股３﹒７元，連同中期息

１﹒２５元，全年合共派息４﹒９５元，按年增加６﹒５％。

期內，收入收入８５３﹒０２億元，按年跌０﹒４％，稅前溢利５４４﹒８３億元，按年跌

８﹒２％。（ｓｋ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

