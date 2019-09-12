《投資領域－譚家駿》三大方向揀選日本優質股

《投資領域》環球股票市場近期表現向好，主要是因為中美貿易談判有新進展，雙方將在

１０月初在華盛頓舉行新一輪談判，其實在眾多主要股票市場當中，投資者不宜忽視日本股市的

機會。

日本向來以人口老化見稱，或者會有人認為人口老化就相當於沒有增長，其實不然，因為日

本的生產力增長是持續地高於美國、英國以至不少發達經濟體。

不少海外投資者對日股存在著不少誤解，例如是經濟多年以來停步不前，確實，自１９９７

年以來，日本的名義ＧＤＰ增長雖然只錄得１﹒２％，但要留意的是，期間日本整體企業盈利卻

大升１７３﹒６％。

而投資者的誤解，更造成自２０１５年以來，海外投資者已經沽出了９５％在安倍經濟學炒

作期間所買入的股份，然而，期間日本東證指數的的預測每股盈利上升達４５％，２倍於美股標

普５００指數的升幅，日股的吸引力不言而喻。

日本作為成熟市場，其內有相當多的優質股可供發掘，我們認為，可以從三個方向入手，分

別是長期持續增長動力、管理層以及利基市場。



＊長期持續增長動力＊



首先，長期持續增長動力可來自幾個方面，分別是通過創新製造新需求、行業整合或提升市

場份額，以及以經常性收益為營運模式。

例如有一家日本領先的傢俱、家飾品零售商，就有相當優越的擴大市場份額紀錄，過去３０

年來其收入及營運利潤增長從無間斷。

公司採用垂直整合模式，加上優越的產品研發和供應鏈管理，令其超過８０％的產品是來自

於公司內部設計。現時公司在日本有超過４００間店，目標是２０２２年時在中國有２００間店

，海外市場的增長潛力相當龐大。



＊優質管理層應對挑戰＊



另一方面，擁有優質管理層的公司，在面對挑戰時可望更開放和靈活地調節策略應對。

我們留意到一家全球領先的自動化及機器人公司，業務主要聚焦在機器影像、雷射科技及量

測系統，被譽為「製造業中的蘋果公司」。

其創辦人兼主席設計了一套獨特的商業務式，以無廠（Ｆａｂｌｅｓｓ）和直接銷售為主，

又採取了質化與量化的指標去衡量績效，同時其薪酬政策是行業中最具競爭力之一，把很大部分

的收益與個人及團隊的表現掛鈎，以此為公司帶來極佳的回報及資產負債表：營運利潤率持續地

高於５０％、投資資本回報率（ＲＯＩＣ）為環球同業中最高、現金或等值物更佔總資產８０％

之多。



＊利基市場競爭優勢＊



至於利基市場方面（Ｎｉｃｈｅ Ｍａｒｋｅｔ），就是從細分市場之內，找出擁有優勢市

場份額及具備定價能力的公司。

舉例而言，一家從事醫療及工業用設備產品開發、製造及銷售的日本公司正正符合這個條件

，這家公司為全球領先的ＰＴＣＡ醫療設備製造業，所擁有的技術更勝環球同業，公司正在全球

層面上搶佔市場份額，而美國由於分銷模式的改變，ＰＴＣＡ鋼絲導線市場規模很可能會在中期

內倍增，公司亦可受惠。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

