《宏觀理財－冼健岷》三高患者，配備防護後盾

《宏觀理財》香港人生活節奏急速，食無定時，而且缺乏運動，加上飲食習慣偏愛多油、多

鹽和多糖的食物，以致飲食失衡。如果長期維持這些不良的習慣，有可能會患上「三高」疾病。

「三高」，即是高血糖、高血壓及高膽固醇，容易引致糖尿病、心臟病、中風和腎衰竭等嚴重疾

病。

過往「三高」患者普遍因為健康理由而缺乏保障，往往會被保險公司拒保、須支付昂貴保費

或加入不保條款。近年來，市場上漸漸出現切合「三高」人士需要的保障計劃，成為「三高」患

者的佳音。



＊醫療危疾保障方案＊



市場上有一款專門針對「三高」人士的醫療危疾保障計劃，只限非吸煙人士投保，保證續保

至８５歲。在醫療保障方面，提供實報實銷的醫療保障，當中亦包括非糖尿病、高血壓和高血脂

引致的醫療費用，每次賠償總額最高可達１５０萬港元。

由於「三高」人士理賠率較高，醫療開支分項賠償上限，相較一般醫療計劃為低，此計劃的

專科醫生費用、住院雜項、手術費、手術室費用、麻醉師費用、深切治療費用賠償和住院陪床惠

益等７個分項，第一個保單年度只會賠償５５％的醫療開支。由第二個保單年度起，如果受保人

健康經測試後顯示指標有所改善或保持在健康水平，上述分項的最高賠償百分比，可調升至最高

７０％。危疾保障方面，包括中風、心臟病、腎衰竭、冠狀動脈手術、失明和癌症等６個嚴重疾

病和３項早期危疾。若被確診患上受保疾病，可獲賠償一筆過賠償，賠償額可選２５萬或１００

萬港元。



＊糖尿及三高管理計劃＊



正所謂預防勝於治療，對於「三高」人士而言，均衡飲食和適量運動非常重要，有保險公司

推出「糖尿及三高管理計劃」，「三高」人士如投保計劃指定的兩項危疾保險或一項醫療計劃，

首年總保費又達１﹒２萬港元或以上，便可參加。參與者可獲身體檢查、體重、血壓、化驗、足

部、眼部檢查及風險評估，並將報告交予專業人員制定相應的跟進服務，例如由註冊營養師為參

加者度身訂造飲食餐單，以及由註冊健身教練提供體能訓練建議等。

此外，客戶更可參與一系列健康工作坊及網上研討會，學習更多糖尿病及三高健康管理的知

識。而在完成管理計劃後，更可獲得一筆過年度化保費１５％回贈，推動他們積極改善健康。

針對「三高」患者的保障方案，能夠幫助他們迎接健康挑戰，在醫護旅途上提供最強後盾。

如有興趣了解進一步資料，可與專業的理財顧問聯繫。

《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

