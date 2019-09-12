港交所併購或難成事，港股跌７１點收２７０８７，二萬七失而復得



《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股向好，道指六連漲，今早美國總統特朗普更宣布將原

訂於１０月１日對２５００億美元中國貨品上調加微關稅至３０％的行動，延遲至１０月１５日

實行，帶動港股以全日最高位２７２８３開市，高開２１７點。港交所（００３８８）公布併購

倫交所，但有消息指英國政府或阻止是次收購，加上據報交易或面臨美國審查，加上多家大行唱

淡，港交所股價大幅走低，港股由升轉跌，午收前一度失守二萬七關口，低見２６９６７挫

１９１點，不過半日收市前跌幅收窄，二萬七關失而復得。港股午後跌幅大致維持數十點，最終

恆指收報２７０８７，跌７１點或０﹒２６％，主板成交７６７﹒７４億元減少逾１４％。國企

指數報１０５９２，升２７點或０﹒２６％。

Ａ股由跌轉升，上證綜指報３０３１點，升２２點或０﹒７５％。深成指報９９１９點，漲

６６點或０﹒６７％，兩市全日成交共５３７４億元人民幣減逾１６％。

重磅股方面，據報匯控（００００５）準備出售法國零售銀行業務，今日跌０﹒８２％，報

６０﹒２５元；港交所併購倫交所計劃預計有阻礙，多數大行都唱淡，全日挫３﹒５％，報

２３７﹒４元，為全日表現最差藍籌；騰訊（００７００）上日回購１１萬股，涉資近３７７４

萬元，收升０﹒９８％，報３４９﹒４元；中移動（００９４１）微漲０﹒０７％，報

６７﹒３５元；友邦（０１２９９）逆市跌１﹒４３％，報７９﹒２元。



＊美國推遲微稅創科領漲藍籌，燃氣續受捧新奧領漲國指股＊



特朗普宣布推遲原訂於１０月１日對２５００億美元中國貨品上調加微關稅至３０％的行動

，中國商務部表示，歡迎美方釋善意，將適時公布後續排除清單，貿易戰相關股造好。創科實業

（００６６９）走高３﹒９９％，報５７﹒３元，是全日表現最好藍籌；萬洲國際

（００２８８）漲３﹒８８％，報７﹒２２元；瑞聲科技（０２０１８）升２﹒６５％，報

４０﹒６５元；舜宇光學（０２３８２）升１﹒０４％，報１１６﹒４元；敏實（００４２５）

走高３﹒４９％，報２６﹒７元；耐世特（０１３１６）微升１﹒０２％，報６﹒９１元。

交銀國際上日發表研究報告指，由於對天然氣銷售及售氣毛差預測保持謹慎，因此覆蓋的天

然氣公司上半年業績稍微超出預期，今日燃氣股繼續有追捧。新奧能源（０２６８８）漲

２﹒７７％，報７９﹒７元，是全日表現最好國指股；中國燃氣（００３８４）升１﹒５３％，

報２９﹒９元；華潤燃氣（０１１９３）走高０﹒５３％，報３７﹒６５元；北京控股

（００３９２）微升０﹒２６％，報３８﹒５元。

傳聞有意參選台灣總統的鴻海創辦人郭台銘，今日發表聲明決定退出國民黨，外界相信郭台

銘快將公開宣布競選總統。富智康（０２０３８）飆升１４﹒５６％，報１﹒１８元；雲智匯科

技（０１０３７）亦漲５﹒０５％，報０﹒５２元；不過，鴻騰精密（０６０８８）就微跌

０﹒２８％，報３﹒５３元。



＊汽車股逆市走高比亞迪東風反挫，收地消息消化地產股回吐＊



汽車股今日逆市有支持普遍走高，當中北京汽車（０１９５８）漲２﹒６９％，報４﹒９６

元；華晨中國（０１１１４）升１﹒４１％，報９﹒３３元；廣汽集團（０２２３８）走高

０﹒９９％，報８﹒１３元；不過，比亞迪（０１２１１）被麥格理維持其「跑輸大市」評級及

（００４８９）亦微跌０﹒３９％，報７﹒７５元。

雖然民建聯上日建議政府動用《收回土地條例》收地興建公屋，縮短輪候時間至３年，加上

大和最新續看好香港地產行業，不過本地地產股普遍回吐，九龍倉置業（０１９９７）跌

１﹒７４％，報４５﹒１元；恆基地產（０００１２）跌１﹒５５％，報３８﹒２元；嘉里建設

（００６８３）走低０﹒７７％，報２５﹒６５元；新鴻基地產（０００１６）收市後將公布全

年度業績，全日收低０﹒７６％，報１１６﹒９元；嘉華國際（００１７３）微跌０﹒４７％，

報４﹒２６元。

今日人民幣回勇，離岸人民幣曾高逾１００點子，在岸人民幣亦漲近２００點子，加上有報

道指特朗普考慮放寛對伊朗的制裁，油價隔晚挫逾２％，中資航空股走高。南方航空

（０１０５５）漲３﹒５１％，報５﹒０１元；國航（００７５３）升３﹒３４％，報７﹒４２

元；東方航空（００６７０）亦升２﹒２３％，報４﹒１３元。內房股同樣受人民幣回勇利好，

當中新城發展（０１０３０）漲３﹒５７％，報６﹒６７元；融創中國（０１９１８）升

２﹒５８％，報３３﹒８元；中國奧園（０３８８３）走高２﹒２％，報９﹒２８元。（ａｌ）

