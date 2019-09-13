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即市新聞

13/09/2019 12:00

《缸邊麗評－熊麗萍》國慶行情添動力，中資股較值博

　　《缸邊麗評》恆指於上周三（４日）因為撤回修訂逃犯條例而急升，但其後市況亦未見太大
調整，以昨天（１２日）收市計算，恆指累積漲升近１６００點。重要上２７０００點水平，內
地連串刺激經濟政策，加上中美貿易代表在下月會面之前，雙方均採取調整措施，令貿易談判的
緊張氣氛紓緩，為國慶行情增添動力，９月港股仍可借勢造好，中資股較值博。
　
＊中美貿談緊張氣氛紓緩＊
　
　　美國總統特朗普表示，美國對２５００億美元中國輸美商品上調關稅的日期，將從１０月１
日推遲到１０月１５日。中方則表示國內企業已開始就採購美國農產品進行詢價，大豆、豬肉都
在詢價範圍內。
　　中國商務部亦公布第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單，包括１６項商品，排除商品的
審核標準有三方面；一是尋求商品替代來源困難，二是加徵關稅對申請主體造成損害，三是加徵
關稅對行業造成重大負面的結構性影響或帶來嚴重社會後果。下一步，國務院關稅稅則委員會根
據企業申請，公布後續的排除清單。換言之，仍有其他商品可排除在加徵關稅清單上。筆者認為
中美上述動作，一方面是希望中美雙方為下月貿易談判創造良好條件，同時也為今年建國７０周
年營造良好氣氛。
　
＊９月可借勢造好，中資股料跑贏本地股＊
　
　　中資股始終有較多政策因素及資金支持，繼早前公布連串刺激內地消費，包括鼓勵旅遊及體
育運動，與及取消汽車限購及提升汽車產業發展之外，人民銀行亦下調存款準備金率，市場料繼
續憧憬人行會減息，加上今年是中國建國７０周年，國慶行情值得憧憬，增加投資者入市意欲。
　　本港政治經濟事件已令本港經濟及信心重創，加上中美貿易問題對港經濟的影響，一些以本
地巿場為重心的公司業績及前景仍面對重大挑戰，本地地產、銀行及零售等股調整已深，股價間
中有反彈，但料繼續跑輸中資股。
　
＊１０月回調機會大＊
　
　　９月份大家仍可以參與港股派對，但正如上面所述，中資股可較直接受惠於Ａ股上升，內需
股，包括食品、飲品、電子消費、航空及５Ｇ股仍是焦點，若要博Ａ股的升市行情，可買入券商
及內險股。本地地產、銀行及內銀股只能趁調整買入博反彈。國慶及「十一黃金周」假期後，大
市將回歸至中美貿易談判有沒有進一步共識，以及第三季經濟數據上。筆者對這兩大因素並不樂
觀，１０月大市回調機會甚大。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

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