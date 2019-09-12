《股金豐采－涂國彬》他山之石，可以攻玉

《股金豐采》投資哲學有二，一為由上而下，一為由下而上。兩者都大不乏成功例子。一方

面，長遠而言，股票投資上，選股為主，由下而上，似乎績效較佳。另一方面，股市以外，環球

宏觀多元資產配置，對分散風險的實際操作，較具把握。當然，說起來，當前主題是特朗普相關

的不明朗因素，如此看來，還是由上而下，較多人重視吧。

既然不明朗，自然有資金避險，又或者從經濟不景的角度看，減息有之，量寬有之，都有助

金價趨升。是的，任何明智的投資者，都應該留意金價，不論是為了看通金價本身，抑或透過它

，看通別的資產，他山之石，可以攻玉！

作為無息可收的資產，黃金比其他類似的商品，總有一點不同。歷史上，它曾經擁有的貨幣

地位，讓它更為特別。



＊幣策由緊變鬆，持有黃金機會成本降＊



無論如何，貨幣政策由收緊變放寬，或稱之為從量寬回復正常化，變成暫停正常化，持有黃

金的機會成本正在下降中，令它更吸引。

誠然，我們可以用金價來量度避險程度。不過，可不要隨便以為它一定與美元反向，很多人

有此誤會，實際上，起碼目前來說，它與債價和整體資產市場波動性是同一方向，甚至跟美匯指

數，亦多數時候是同一方向的！《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

