《鍾之日記》世紀合併難度高，港所遭沽跌得傷

《鍾之日記》９月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美新一輪談判即將進行之際，繼中方公布首批對美加徵關稅商品第一次排除清單，共１６

項商品後，美國總統特朗普亦隨即宣布，因應中國國務院副總理劉鶴的要求，以及中國將於１０

月１日慶祝成立７０周年，同意將原先計劃在１０月１日對２５００億美元中國貨品關稅由

２５％上調至３０％的行動，延遲至１０月１５日實行，藉此向中方釋出善意。

隔晚美股向好，道指六連漲，港股以全日最高位２７２８３開市，高開２１７點，受累港交

所（００３８８）股價大幅走低，港股由升轉跌，恆指收報２７０８７點，跌７１點或

０﹒２６％，主板成交７６７﹒７４億元減少逾１４％。

滬深股市今早稍見高開，並持續至半日收市，午後保險及券商板塊錄得顯著升幅，助力滬綜

指全日升０﹒７５％，報３０３１﹒２４點，盤中高見３０３３﹒４７點，續刷新７月初以來新

高。明日（１３日）是內地中秋假期，Ａ股休市，假期前最後交易日，兩市全日成交５３７４億

元人民幣，按日成交大減１６﹒４％。



＊倫港聯姻英政府或落閘，大行看淡花旗降評級籲沽＊



港交所昨日收市後突然向倫敦證券交易所「求婚」，計劃以逾兩成溢價併購倫交所，涉約

２９６億英鎊（約２８６７億港元），可謂天價的世紀合併。但市場大多認為港交所今次只是一

廂情願，交易不太可能成事。

首先，香港及英國目前都陷入各自的政治困局，特別是脫歐或打擊倫敦作為全球金融中心的

地位，港交所或會「買貴貨」。港交所總裁李小加也承認，在國際形勢充滿不確定性的情況下，

目前也許不是進行巨額跨境交易的最佳時機。

目前最重要的還是英國方面的取態，英政府發言人表示，倫交所是英國金融體系中至關重要

的一部分，政府與監管機構將密切審視相關細節。但英國《每日電訊報》及《金融時報》皆引述

消息人士稱，由於擔心政治及監管障礙，倫敦交易所勢將拒絕港交所的收購建議。

港交所過往的「情史」其實一般，於２０１２年６月以１３﹒８８億英鎊收購倫敦金屬交易

所（ＬＭＥ），但不單在內地設ＬＭＥ倉庫大計未見突破，ＬＭＥ去年度ＥＢＩＴＤＡ更按年跌

１０％，今年上半年ＬＭＥ的交易費亦按年縮水７％。

花旗指出，港交所是次以２２﹒９％溢價收購倫交所，相當於倫交所２０１９財年估值約

４２倍市盈率，遠高於倫交所２２倍的歷史平均值。但礙於交易或將面臨較高的監管，認為收購

的可能不大。該行將港交所投資評級降至「沽售」，並將目標價由２８５元，大削２６﹒３２％

至２１０元。

而美銀美林則認為，港交所出價不具有吸引力，較該行預期的收購價低，維持港交所「中性

」投資評級，維持目標價２５５元。

港交所今甫開市已反覆下挫，收挫３﹒５％，報２３７﹒４元，為表現最差的藍籌。



＊郭台銘下狠心退黨，富智康炒風起＊



寶島台灣下屆總統選舉陣容已見眉目，將呈三足鼎立之勢，民進黨繼續派出現屆總統蔡英文

參選，但藍營則鬧雙胞，令選情響起紅燈。盡管黨內高層均屬意鴻海前董事長、台灣首富郭台銘

參選，但半路殺出一個程咬金，高雄市長韓國瑜乘著民望，不顧黨內反對宣布參選攪局，結果其

以大比數勝出初選，代表黨內出戰。立場極偏親中的韓國瑜奪得「正統」地位，然而郭台銘不服

輸，最近與國民黨立委王金平及台北市長柯文哲交談甚密，盛傳郭將以獨立身份參選總統。

郭韓兩位重量級人物同時參選，可想而知，藍營尚未和綠營開戰，自己便先打起來了，外界

預測雙方會分薄對方的票源，蔡英文則坐收漁人之利。國民黨高層對郭韓之爭感到憂心忡忡，以

威嚇、呼籲等方式勸退「庶出」的郭台銘，甚至於今天在台灣報章頭版刊登廣告，希望郭台銘能

三思而行。

但沒想到郭台銘隨後直接發出聲明，不但宣布退黨，還批評國民黨中常委自私、迂腐，導致

雙方關係惡化，看來郭台銘宣布參選，只是時間的問題。

受消息刺激，鴻海系港股富智康集團（０２０３８）全日大漲１４﹒６％，報１﹒１８元，

同系鴻騰精密（０６０８８）則軟０﹒３％。



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