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即市新聞

12/09/2019 09:05

《投資心得－潘鐵珊》頤海持續增長提升第三方零售渠道銷售能力

　　《投資心得》頤海國際（０１５７９）公布截至去年６月３０日止的中期業績，錄得收入達
１６﹒６億元人民幣，比去年同期大升６４﹒９％；而集團擁有者應佔溢利則同比增４６﹒５％
至２﹒７億元人民幣，成績理想。受惠第三方銷售收入持續有良好增長，加上原材料價格下降和
生產流程優化，毛利率保持３７﹒７％的平穩水平。

＊「合夥人裂變」制度＊

　　除傳統的銷售渠道外，集團透過電商作為品牌傳播、新品試銷和展示的重要平台。除自營旗
艦店外，亦通過如天貓超市及京東自營等線上平台銷售產品，總體表現可觀。此外生產能力方面
，集團新設立的安徽馬鞍山工廠已於去年上半年正式投產，使生產能力得以進一步提升以配合不
斷增長的銷售額。
　　提升第三方零售渠道銷售能力依然是集團的策略重點之一。集團成功要素為其落力持續改善
合夥人激勵機制，例如在現有合夥人激勵機制基礎上開始實行「合夥人裂變」制度，通過授權合
夥人培養助理，助理漸裂變為「徒弟合夥人」，開拓下沉新渠道的動力。除了銷售人員作為合夥
人能有充分授權其渠道發展外，作為銷售策略的幾個主要方向，亦有進一步下沉銷售網絡，增加
經銷商數量，提升單個售點的銷售效率等等。

＊與海底撈關聯合作＊

　　因與海底撈集團（０６８６２）及其關聯公司有多年合作經驗的關係，集團對國內餐飲服務
行業有豐富經驗，寄望將來集團會利用此優勢發展第三方餐飲客戶業務，在國內餐飲行業及火鍋
餐飲消費市場穩步增長的背景下繼續有好表現。可考慮於現價買入，上望５５元，跌穿３９元止
蝕。《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）
（本欄逢周四刊出）

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