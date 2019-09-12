【駐滬專電】中華企業以３８﹒１３億人幣拿下新江灣城純宅地

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海土地市場官網昨日（１１日）發布公

告，中華企業（滬：６００６７５）旗下上海潤鑽置業有限公司以３８﹒１３億元（人民幣．下

同）的報價中標楊浦區新灣社區一幅純宅地。按此成交價折算，該地塊樓板價約為每平方米

５﹒２５萬元，溢價率約為０﹒０２％。

據悉，參與此次競拍的房企分別為萬科（０２２０２）（深：０００００２）、華潤、中華

企業三家。僅經過一輪出價，最終中華企業旗下上海潤鑽置業有限公司以３８﹒１３億元的最高

有效報價名列該地塊中標候選人第一順位。

天眼查資料顯示，上海潤鑽置業由Ａ股上市房企中華企業１００％持股，其背後母公司為上

海地產集團。中華企業股份有限公司成立於１９５４年４月，前身為中華企業公司，是經國務院

批准設立專業從事房地產開發經營的國有企業。１９９３年９月，中華企業公司採取社會招股募

集方式，改制為股份制上市公司，公司名稱改為「中華企業股份有限公司」。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，從參與競拍者來看，均是背景和實力雄厚的房企，雖

然市場對於這幅地關注度很高，但房企在報價上都非常保守，最終樓板價並未刷新歷史紀錄。新

江灣城已經有諸多品牌開發商入駐，中華企業作為老牌本土企業，最近沒有在公開市場上拿過地

，此次將這幅土地收入囊中，將為其後續開發經營打下較好的基礎。

